BTS复出︱首尔光化门演唱会周末举行 韩警6500人驻守防恐袭

南韩超人气男团防弹少年团（BTS）即将于本周末在首尔举行回归演唱会。为防范可能发生的恐怖袭击，南韩当局宣布采取多项极高规格的保安措施，包括局部停用市区多个地铁站的储物柜以防藏有炸弹，并部署逾6,500名警力严阵以待，确保演出能安全顺利进行。

《路透社》报道，韩国总统李在明于今日（17日）的内阁会议上强调，针对本周六（21日）在首尔举行的BTS回归演唱会，当局必须将安全保卫工作放在首位。他指示相关部门必须做好万全准备，以应对任何可能发生的恐怖袭击行为。据《韩联社》指，是次纪念演出将于首尔市中心的光化门广场举行。

防弹少年团（BTS）于本周末在首尔举行回归演唱会。（法新社）

封17地铁站储物柜防藏炸弹

考虑到利用爆炸物进行恐袭的潜在风险，首尔交通公社经与首尔警察厅商讨后，决定采取预防措施。由本周五（20日）清晨5时起至周日（22日）凌晨1时，首尔市区内17个地铁站的物品寄存柜将全面暂停服务，限制市民及旅客寄存或领取物品。



受影响的主要是邻近光化门广场的重点车站，包括钟阁站（1号线）、市厅站（1及2号线）以及钟路三街站（1、3及5号线）等。

另外，《韩国时报》报道，为应对届时涌入光化门广场的大量粉丝及民众，当局已将广场附近的31栋建筑物列为重点监控区域，届时警方将在现场及周边一带部署多达6,500名警员维持秩序及进行保安工作。