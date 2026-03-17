俄乌战争｜北韩派兵卖武援俄赚逾1100亿　专家警告国际制裁或彻底失效

南韩一份最新研究报告揭露，北韩透过派遣军队支援俄罗斯攻打乌克兰，以及大规模出口军需物资，估计已获取高达144亿美元（约1,123亿港元）的巨额收益。若这笔庞大资金全数入帐，国际社会长期以来企图切断北韩外汇收入的经济制裁，或将彻底失效。

有报告指北韩透过支援俄罗斯攻打乌克兰，获取巨额收益。（路透社）

逾2万朝军赴俄参战

据《韩联社》报道，南韩国家安保战略研究院日前发表《北韩对俄派兵及军需物资出口的经济效果》报告，详细剖析平壤政府的军火贸易及派兵规模。报告指出，自2024年10月首次出兵以来，北韩已分4次派遣作战及工程部队等逾2万名士兵赴俄。此外，卫星影像亦多次拍到北韩透过货柜，向俄罗斯输出大量枪炮弹药、自走炮及弹道导弹。

研究员林秀浩估算，从2023年8月北韩开始向俄罗斯出口军火至2025年12月期间，其累积的外汇收入介乎76.7亿至144亿美元（约598亿至1,123亿港元）之间。研究更预期，若平壤政府持续向俄罗斯提供兵力，未来每年单靠这项「兵力输出」，便可稳定进帐约5.6亿美元（约43.7亿港元）。

北韩向俄罗斯输出大量枪炮弹药、自走炮及弹道导弹。（路透社）

隐藏报酬或为敏感军事技术

然而，报告指出，目前能确认的实质报酬，仅占估算总额的4%至19.6%。林秀浩解释，目前被确认的「回报」多为肉眼或卫星易于观察到的实物。北韩透过派兵及售武换取的大部分利润，极可能是卫星难以侦察的敏感军事技术、精密武器零件与高阶材料，这些隐藏回报或将进一步强化北韩未来的军事威胁。