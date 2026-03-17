厄尔尼诺现象今年重临地球　专家警告恐迎史无前例热浪

科学家近日发出严正警告，「厄尔尼诺现象」（El Niño，又译圣婴现象）将于今年（2026年）重返地球，恐引发全球天气模式剧变及异常高温。根据美国国家海洋及大气管理局（NOAA）上周发布的预测，厄尔尼诺现象极可能在今年夏季形成，并持续影响至年底甚至更长时间。

气候变迁叠加引发极端高温

厄尔尼诺现象主要与中东太平洋赤道海面温度上升有关。当东西向的信风（Trade Winds）减弱，东部与中部热带太平洋地区的气温便会高于正常水平，从而牵动全球气候系统出现异常。

英国气象局长期预报主管斯凯夫（Adam Scaife）教授曾指出，在气候变迁的背景下，厄尔尼诺现象的破坏力将进一步加剧。他警告，当全球暖化与厄尔尼诺现象的效应互相叠加，人类极可能在下一次气候事件中，面临前所未有的超级热浪。

这种异常气候会令全球各地出现截然相反的极端天气模式。预料澳洲及东南亚地区将面临严重干旱，而美国部分地区及东非则可能爆发大规模洪灾。回顾过去两次厄尔尼诺现象（2014至2016年，以及2023至2024年），均为全球带来破纪录的极端高温。

「厄尔尼诺现象」将于今年重返地球。（法新社）

明年全球气温恐再创新高

气候科学家豪斯法瑟（Zeke Hausfather）强调，随著厄尔尼诺现象今年再度回归，2027年极可能成为另一个打破历史高温纪录的年份。事实上，在长期人为气候变迁与强烈厄尔尼诺现象的双重夹击下，2024年已被正式记录为有史以来最热的一年。