对等关税 | 马来西亚开全球第一枪 宣布与美贸易协定「失效」

美国最高法院上月裁定总统特朗普依据《国际紧急经济权力法》加征全球对等关税违法后，马来西亚政府表示，原本与美国签署的对等贸易协议已形同失效，成为首个宣布与美国贸易协定无效的国家，引发外界关注美国与多国贸易安排可能面临重新调整。而特朗普曾威胁，任何试图利用美国最高法院裁决推翻现有贸易协议的国家，都将面临「高得多」的报复性关税。

特朗普曾威胁报复废除贸协国

特朗普去年4月对全球逾百国家征收对等关税，马来西亚苦吞高达47%关税，之后成功将税率谈降到24%；去年10月26日，马来西亚首相安华与特朗普在吉隆坡签署贸易协议，美国调降对马来西亚关税至19%，并豁免1711项产品关税，涵盖马来西亚对美出口约12%的商品。

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去年10月26日，马来西亚首相安华与特朗普在吉隆坡签署贸易协议。X/Anwar Ibrahim

特朗普去年4月宣布对全球逾百国征收对等关税。路透社

特朗普曾威胁，任何试图利用美国最高法院裁决推翻现有贸易协议的国家，都将面临「高得多」的报复性关税。路透社

外界关注美国与多国贸易安排可能面临重新调整。路透社

马来西亚投资、贸易和工业部长拿督斯里佐哈里宣布，在去年10月东盟峰会期间签署的《美马互惠贸易协定》（ART），现已被视为「无效」。佐哈里指出，美国最高法院已裁定特朗普政府推行的部分全球关税措施无效，因此相关贸易安排也失去法律基础。

大马贸易部长：不是暂停 而是已作废

佐哈里说：「这不是暂停，而是已经作废。」他指出，美国最高法院已裁定，如果要对各国征收关税，必须有明确理由，例如涉及特定产业或具体贸易问题，而不能对所有贸易伙伴一律课征关税。

不过，马来西亚政府也表明，目前仍未收到华盛顿方面正式书面通知，确认该协议已被取消。佐哈里指出，美国政府预计在未来5个月内重新检讨涉及约60个国家的关税安排，之后才会向各国提出新的贸易方案。

佐哈里表示：「目前没有任何正式通知。美方表示法院已裁定相关决定无效，现在正在逐一检视各国情况。」

仍面临美国301调查

他说，待美国完成相关调查后，将向马来西亚提出新的建议方案，届时马来西亚政府将评估相关条件，再决定是否展开新的谈判。

对于对等关税遭最高院裁定违宪，特朗普政府则再次出手，上周依据《1974年贸易法》第301条启动大规模贸易调查，将马来西亚列入16个被指控存在不公平贸易行为的贸易伙伴之一。调查结果可能成为未来重新制定关税措施的重要依据。

