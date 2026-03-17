夺取古巴 | 古巴大停电濒临崩溃 特朗普扬言将「荣幸」拿下

美国总统特朗普的政府对古巴实施严厉石油禁运，令这个岛国已全面陷入停电的黑暗中。特朗普周一（16日）扬言，自己将「荣幸地」拿下古巴，对古巴他想做什么、就做什么。

古巴是共产主义岛国，挑战美国将近70年，如今正承受华府的巨大压力，特朗普政府要决心写下历史新页。

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特朗普指古巴想要达成一项协议。美联社

古巴全国大停电。路透社

古巴首都哈瓦那漆黑一片。法新社

自言可随心所欲

特朗普在白宫对记者表示：「你们知道，我这辈子一直听说美国与古巴如何如何，到底什么时候美国才要采取行动？」

他说：「我真的相信，我会有这个『荣幸』拿下古巴。不论是要解放它、拿下它，我想我可以随心所欲。你们要知道事实，古巴现在是个虚弱不堪的国家。」

指古巴想达成协议

特朗普上述言论，是他最露骨的威胁之一。而位于加勒比海、拥有960万人口的古巴，正面对大规模停电。

他周日表示，古巴「想要达成一项『协议』，这可能在他的政府结束对伊朗的战争后迅速达成」。他说：「我想我们很快就会达成协议，或是做任何必须做的事。」

石油禁运令古巴经济雪上加霜

受到美国石油封锁影响，古巴本已老旧的电网在燃料短缺压力下全面失灵。古巴国家电力公司声明指出，这次停电是因为「全国电网完全瘫痪」所致，正开始抢修来恢复供电。

古巴老旧的发电系统早已百孔千疮，岛内一些地方每天停电长达20小时，这已是常态。

自从美国在1月3日推翻古巴最大盟友、委内瑞拉领导人马杜罗后，特朗普对古巴实质上封锁油源，令古巴经济是雪上加霜。

古巴停电与粮食短缺引发反政府示威

自1月9日以来，古巴未曾有石油进口，导致能源产业陷入困境；而航空公司也被迫减少往返航班，让古巴重要的观光业受到沉重打击。

停电与粮食短缺问题点燃了古巴民众的不满情绪，美国实施石油封锁更进一步加剧这场危机。古巴近日罕见出现反政府示威活动，并于上周六（14日）凌晨演变为暴力冲突。