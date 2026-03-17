中东战争 | 特朗普预告：战争很快结束 但不会在本周

美国总统特朗普周一（16日）针对与伊朗的军事冲突发表最新谈话称，战事很快就会结束，但不会在本周。他强调，动武是为了阻止德黑兰当局取得核武的必要措施，如果放任伊朗发展核武，经济冲击将远超当前情势。

根据《霍士新闻网》报道，资深白宫记者杜西询问特朗普，基于美国对伊朗已取得的军事成果，能否在本周内结束对伊战争。对此，特朗普回应：「当然可以。」但他随即补充：「我认为不会这么快，但很快就会结束，不会拖太久。我们将拥有一个更安全的世界。我有义务这么做，尽管我并不想这样。」

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特朗普强调，强调，动武是为了阻止德黑兰当局取得核武的必要措施。美联社

特朗普指出，伊朗不会拖太久。美联社

强调要阻止伊朗拥有核武

他接著为军事行动辩护，称美国先前创下史上最高股市纪录、油价维持低档、一切都很顺利。他指出：「现在有人会抬高油价，但这与让他们拥有核武相比只是小事。」他更直言，「你想看到股市崩盘吗？那就让他们用核弹攻击你吧！」

特朗普较早时也指出，让战争持续进行一段时间，将有助于确保伊朗问题不会被留给下一任美国总统处理。