阿富汗称一戒毒所遭空袭致400死 巴基斯坦否认

巴基斯坦与阿富汗的边境冲突持续恶化。阿富汗塔利班政府周二（17日）指控巴基斯坦军队对阿富汗首都喀布尔一家戒毒康复医院发动空袭，造成400人死亡、250人受伤。然而，巴基斯坦随即否认相关指控，斥责其为「虚假且具有误导性」的说法。

据路透社引述塔利班政府副发言人报道，该所为吸毒者提供康复治疗的医院，于周一（16日）遭到巴基斯坦空袭，导致大量平民伤亡。

但巴基斯坦新闻与广播部部长塔拉尔（Attaullah Tarar）随即在社交平台X上发文反驳。他承认巴基斯坦军队确于周一晚间，对阿富汗首都喀布尔及东部楠格哈尔省的「军事设施等目标」发动了「精准打击」，旨在攻击弹药库和技术基础设施，坚称塔利班政府发布「虚假声明」。