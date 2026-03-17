巴黎市长选举左翼首轮领先 前部长力拼与右派结盟

法国周日举行市政选举首轮投票，极左与极右政党表现突出，令传统主流政党在周日举行次轮投票前，陷入是否与政坛两翼势力结盟的两难局面。其中巴黎市长选举形势扑朔迷离，社会党的现任副市长手格雷瓜尔（Emmanuel Grégoire）在首轮投票领先，但得票率居次的右翼前文化部女部长达蒂（Rachida Dati）称已获关键结盟，力拼在第2轮投票胜出。

格雷瓜尔在首轮投票获得37.98%选票，明显领先达蒂的25.46%。格雷瓜尔承诺延续女市长伊达尔戈的施政理念，包括增加自行车道和绿地，以及改善巴黎的社会住宅。达蒂则期盼让法国首都睽违25年从左派手中重回右派执政。她承诺让巴黎更干净及更安全，主张要改善垃圾清运、配发武器给市警察及增设监视摄影机。

另有3名候选人获资格进入22日举行的第2轮投票，包括强硬左派的奇基鲁、中间偏右的政坛明日之星布赫纳泽勒和极右派的纳福，首轮得票率依序为11.72%、11.34%、10.40%。声势领先的候选人正在努力争取结盟。达蒂在X平台发文说，她已争取到布赫纳泽勒支持。但布赫纳泽勒团队的1名成员称「尚无任何定案」，达蒂仍须「拒绝极端势力」，意指排除与极右派候选人合作。

另一方面，格雷瓜尔的团队称他拒绝与代表「不屈法国」（LFI）的奇基鲁联手。