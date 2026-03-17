习特会｜特朗普要求推迟访华约一个月 外交部：两国就事宜保持沟通

美国总统特朗普表示，已向中方提出推迟月底的访华计划一个月，中国外交部今日（17日）回应时称，中美就特朗普总统访华事宜保持著沟通。



美国NBC在外交部例行记者会上提问，美国官员在何时首次提出推迟或延后两国元首会晤？此外，是否有其他国家元首曾提出过这类延期请求？鉴于这类高层互访通常涉及大量筹备工作，重新安排这次访问的时间表是怎样的？



外交部发言人林剑回应说，「中美双方就特朗普总统访华时间等问题保持著沟通。目前我没有可以进一步提供的信息。」



NBC记者追问能否透露沟通了哪些日期，林剑称，「我没有可以进一步提供的信息」。



CNBC报道，特朗普周一在白宫表示，他原定于3月底访问中国并与习近平会面，但目前仍在商讨安排。特朗普称，「我很想去，但因为战争，我觉得我必须留在这里。」他说，美方已提出延后会面时间，「大约一个月左右」。

特朗普同时表示，他与习近平关系良好，并期待会面，强调推迟行程「没有任何其他原因」，只是因为战事仍在进行。

此前特朗普政府官员已表示，伊朗战事可能影响这场备受关注的中美元首峰会安排。特朗普日前亦称，中国作为伊朗石油主要买家之一，应协助美国打破伊朗对霍尔木兹海峡的实际封锁。

不过美国财长贝森特其后表示，如峰会改期主要是出于行程安排等实际因素，而非因美方要求中国在霍尔木兹海峡问题上采取行动。白宫发言人莱维特亦称，峰会延后「很有可能」。