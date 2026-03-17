习特会｜因伊朗战事须留华府 特朗普要求推迟访华约一个月

美国总统特朗普表示，由于与伊朗的战事仍在持续，美方已要求将原定与中国国家主席习近平在北京举行的会晤推迟「约一个月」。

CNBC报道，特朗普周一在白宫表示，他原定于3月底访问中国并与习近平会面，但目前仍在商讨安排。特朗普称，「我很想去，但因为战争，我觉得我必须留在这里。」他说，美方已提出延后会面时间，「大约一个月左右」。

特朗普同时表示，他与习近平关系良好，并期待会面，强调推迟行程「没有任何其他原因」，只是因为战事仍在进行。

此前特朗普政府官员已表示，伊朗战事可能影响这场备受关注的中美元首峰会安排。特朗普日前亦称，中国作为伊朗石油主要买家之一，应协助美国打破伊朗对霍尔木兹海峡的实际封锁。

不过美国财长贝森特其后表示，如峰会改期主要是出于行程安排等实际因素，而非因美方要求中国在霍尔木兹海峡问题上采取行动。白宫发言人莱维特亦称，峰会延后「很有可能」。