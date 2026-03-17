伊朗新最高领袖穆杰塔巴发声明 要求前任任命官员续履职
更新时间：06:19 2026-03-17 HKT
发布时间：06:19 2026-03-17 HKT
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伊朗新任最高领袖穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）周一再以其名义发表声明，要求由已故最高领袖哈梅内伊任命的机构负责人和官员继续履行职务。
伊朗媒体报道，穆吉塔巴在书面指示中表示，前最高领袖任命的官员可按照既定政策继续工作，毋须重新任命。同日伊朗媒体亦报道，他已任命前伊斯兰革命卫队总司令莫森·礼萨伊（Mohsen Rezaei）为军事顾问。
穆杰塔巴自接替其父出任最高领袖以来仍未公开露面，引发外界对其健康与行踪的猜测。其父哈梅内伊早前在美国与以色列空袭中身亡，上周伊朗国营媒体曾发表以穆杰塔巴名义的声明，誓言为在空袭中遇难的伊朗人「复仇」。
美国总统特朗普周一在白宫表示，美方甚至不确定穆杰塔巴是否仍然在世。「我们不知道他是不是死了。」特朗普称，有报道指他在袭击中严重受伤甚至失去一条腿，「没有人说他百分之百健康，而且他一直没有露面」。
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