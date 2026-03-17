伊朗局势｜特朗普指寻求协助属「试探」 对英国在冲突中态度「非常惊讶」
更新时间：04:15 2026-03-17 HKT
发布时间：04:15 2026-03-17 HKT
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美国总统特朗普表示，美国向其他国家寻求在霍尔木兹海峡提供协助「不是因为我们需要他们，而是想看看他们的反应」。特朗普指，美国长期保护其他国家，但当美国需要帮助时，其他国家往往不予回应。
提醒施纪贤英美为最长久的盟友
特朗普亦表达对英国首相施纪贤（Keir Starmer）的不满，指其在冲突中的态度令他「非常惊讶」。特朗普称：「两周前我问『为什么不派舰艇过来？』，施纪贤真的不想这么做。」他强调，美国支持英国在乌克兰的努力，并提醒施纪贤，「你们是我们最长久的盟友」。
特朗普指，美方要求派遣两艘航空母舰到中东，但施纪贤起初并不愿意，后来才表示可以派遣，但已是「战争结束之后」。特朗普批评称：「我对英国不满，他们或许会参与，但应该积极参与。」
施纪贤则表示，霍尔木兹海峡局势复杂，英国短期内不会派遣军舰巡逻，但将与多方伙伴合作，制定可行方案。
施纪贤：不应让普京受益
施纪贤称，这一决定不容易，需要审慎评估。他在记者会上指，这场战争不应让俄罗斯总统普京受益。他强调，任何介入行动都必须有明确法律依据，并需制定完善计划，同时表明这不是北约任务。
谈及伊朗新任最高领袖穆贾塔巴·哈梅内伊（Mojtaba Khamenei），特朗普称，根据顾问和媒体报导，他可能因攻击受伤或失去一条腿，「我们不知道他是否已经死亡，没有人见过他，这很不寻常」。路透社援引未具名伊朗官员报道，哈梅内伊「轻伤」，但未透露细节。
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