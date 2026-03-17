青森海域渔船与货船相撞 4人失踪 9人获救
更新时间：03:22 2026-03-17 HKT
发布时间：03:22 2026-03-17 HKT
发布时间：03:22 2026-03-17 HKT
日本东北青森县对开，周二凌晨有渔船与货船相撞后翻沉，造成4人失踪，9人获救。
据八户海上保安部通报，事件发生在周二（17日）凌晨1时15分左右，青森县三泽渔港外约20公里海域，一艘来自广岛县的货船与一艘来自青森县八户市的渔船发生碰撞。
渔船在事故中翻覆，船上13名船员中已有9人获救，另有4人下落不明。
最Hit
保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大
2026-03-15 17:35 HKT
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
2026-03-15 15:31 HKT
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
2026-03-15 12:59 HKT
中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬
2026-03-15 18:02 HKT
纸巾抹眼镜不会刮花？洗洁精恐损镜片变蒙 专家拆解洗眼镜谬误+1分钟正确清洗技巧
2026-03-15 10:00 HKT