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青森海域渔船与货船相撞 4人失踪 9人获救

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更新时间：03:22 2026-03-17 HKT
发布时间：03:22 2026-03-17 HKT

日本东北青森县对开，周二凌晨有渔船与货船相撞后翻沉，造成4人失踪，9人获救。

据八户海上保安部通报，事件发生在周二（17日）凌晨1时15分左右，青森县三泽渔港外约20公里海域，一艘来自广岛县的货船与一艘来自青森县八户市的渔船发生碰撞。

渔船在事故中翻覆，船上13名船员中已有9人获救，另有4人下落不明。

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