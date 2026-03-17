伊朗局势｜特朗普称不清楚穆杰塔巴生死 施压英法护航霍尔木兹海峡

美国总统特朗普在白宫新闻发布会表示，他不清楚伊朗新最高领袖穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）是否仍在世，也不清楚美方应与谁进行谈判。

特朗普称：「我们不知道他是生是活，有很多人说他伤势严重，有人说他失去了一条腿，亦也有人说他已死亡，没有人说他百分百健康，但他还没有发言。」他补充：「我们不知道要跟谁打交道，也不知道伊朗的领袖是谁。」数日前，美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）亦曾声称穆杰塔巴受伤且可能毁容。

伊朗外长阿拉格奇早前接受访问时表示，穆杰塔巴没有问题。美联社

伊朗外长阿拉格奇早前接受访问时表示，穆杰塔巴没有问题。

特朗普又指，伊朗反对派面临严峻困境，指当局曾杀害示威民众。他在白宫活动上称，抗议者「手无寸铁」，没有武器。

另外，特朗普对英国与法国施压，期望两国在战争期间协助确保霍尔木兹海峡航运安全。他称曾与法国总统马克龙讨论此事，对方回应「八分，不是完全满意」，并表示相信英国亦会参与护航任务。英国首相施纪贤早前表示，英方正与盟国「研拟可行的集体方案」重开海峡通道。