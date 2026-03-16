中美两国经贸团队 在法国巴黎举行经贸磋商

新华社报道，当地时间3月15日至16日，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特及贸易代表格里尔在法国巴黎举行经贸磋商。双方以中美两国元首重要共识为引领，围绕关税安排、促进双边贸易投资、维护既有磋商共识等彼此关注的经贸议题，进行坦诚、深入、具建设性的交流磋商，形成一些新的共识，并将继续保持磋商。

何立峰表示，在两国元首重要共识的战略引领下，经过去年五轮经贸磋商，中美在经贸领域达成一系列磋商成果，为两国经贸关系和世界经济注入更多确定性和稳定性。近期，美国最高法院裁决美方依据《国际紧急经济权力法》加征的关税违法，其后美方又依据《1974年贸易法》第122条对所有贸易伙伴加征10%进口附加费，并陆续推出有关301调查、企业制裁、市场准入限制等涉华消极措施。

中方反对美方加征单边关税的立场一贯，敦促美方彻底取消单边关税等限制措施，并将采取必要措施，坚决捍卫自身正当合法权益。希望美方与中方相向而行，共同落实两国元首重要共识，不断拉长合作清单、压缩问题清单，推动中美经贸关系健康、稳定、可持续发展。

美方表示，稳定的中美经贸关系对两国和世界均十分重要，有助推动全球经济增长、供应链安全及金融稳定。双方应减少摩擦、避免问题升级，透过磋商解决分歧。

双方同意，研究建立促进双边贸易投资的合作机制，继续发挥中美经贸磋商机制作用，加强对话沟通，妥善管控分歧，拓展务实合作，推动双边经贸关系持续稳定向好。