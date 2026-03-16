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伊朗局势｜伊朗警方首长称拘捕500人 涉向敌方提供情报

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更新时间：05:54 2026-03-16 HKT
发布时间：05:54 2026-03-16 HKT

路透社报道，伊朗警方首长拉丹（Ahmadreza Radan）周日表示，当局已拘捕500名涉嫌向敌方提供情报的人士。

20人涉向以色列提供军事资料

拉丹表示，其中一半案件涉及严重事件，「包括有人提供打击目标的资讯，以及拍摄遭袭地点影像并传送出去」，但未有交代拘捕行动的具体时间。

伊朗媒体早前报道，周日多个地区有数十人被捕。半官方塔斯尼姆通讯社（Tasnim）称，在伊朗西北部，地方检察部门以涉嫌向以色列提供伊朗军事及安全设施位置资料为由拘捕20人。在较少遭空袭的东北部地区，塔斯尼姆亦报道有10人被捕，其中部分人被指收集敏感地点及经济基础设施的资料。

伊朗警方首长称拘捕500人 涉向敌方提供情报。路透社
伊朗警方首长称拘捕500人 涉向敌方提供情报。路透社

塔斯尼姆又引述伊斯兰革命卫队情报机构一个地方分支称，「当犹太复国主义敌人（以色列）与美国试图入侵伊朗时，亦同时动员雇佣兵与间谍策动骚乱，作为下一步行动。」

学生通讯社（Student News Network）则报道，西部洛雷斯坦省有3人被拘留，涉嫌「试图扰乱舆论并焚烧哀悼标志」。

路透社本周引述一名知情人士报道，以色列近期开始根据地面线人提供的情报，对安全检查站等目标发动打击，显示对伊朗的军事行动进入新阶段。

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