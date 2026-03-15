伊朗局势｜伊朗女足拒唱国歌风波　再有3成员放弃澳洲庇护

伊朗女子足球队员早前在澳洲寻求政治庇护的事件出现重大转折。澳洲政府今日（15日）证实，继早前一人改变主意后，再有三名原先寻求庇护的伊朗女子足球队成员，已决定放弃庇护，并动身返回伊朗。换言之，原先七名寻求庇护的球员中，现时仅余三人会留在澳洲。

拒唱国歌被指标签「叛徒」

据了解，这批伊朗女子亚洲杯代表队的成员，早前因在比赛前拒绝咏唱国歌，担心返回伊朗后会被当局清算及标签为「叛徒」，因此决定集体在澳洲寻求庇护。

澳洲内政部长伯克（Tony Burke）发表声明，确认该三名球员已于昨晚决定跟随其他队员一同返回伊朗。他强调，澳洲官员在得悉其决定后，曾给予她们多次机会，以讨论其选择。

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澳方：已尽力提供安全未来

伯克承认，这些女运动员正面临「极其艰难的抉择」。他表示：「澳洲政府已竭尽所能，确保这些女性有机会在澳洲获得一个安全的未来。」他又指，澳洲人应为此感到自豪，因为正是在澳洲的土地上，这些女性得以看见一个真正给予她们选择的社会，并能与一个愿意提供帮助的政府机构互动。

此次足球风波，正值中东局势因美国与以色列向伊朗发动空袭而持续紧张之际。

人权组织过去曾多次指控，伊朗当局惯常向身处海外的运动员施加巨大压力，警告他们若有叛逃或发表反政府言论的行为，其在国内的亲属可能会受到威胁，甚至财产被没收。外界忧虑，此次多名球员最终决定返回伊朗，可能与来自国内的压力有关。

