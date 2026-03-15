伊朗局势︱美轰伊石油出口枢纽 特朗普警告：若不开通霍峡将打击油设施

伊朗 美国和以色列对伊朗的战事昨日进入第15天。上周五傍晚，美国总统特朗普声称美军刚按照他的指示，轰炸了伊朗石油出口枢纽哈尔克岛，「彻底摧毁岛上所有军事目标」。他警告，如果伊朗干扰石油咽喉要道霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）的船舶通行，将考虑摧毁岛上的石油基础设施。大部分经该岛出口的石油销往中国。

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哈尔克岛（Kharg Island）位于波斯湾西北部，是伊朗最大原油出口基地，负责伊朗全国90%的石油出口。特朗普在社交媒体发文，称美军中央司令部按照他的指示，轰炸了哈尔克岛，「彻底摧毁岛上所有军事目标」。 特朗普说，他没有选择摧毁岛上石油基础设施，但威胁道，如果伊朗或任何其他国家以任何方式，干扰霍尔木兹海峡的船舶自由安全通行，「我将立即重新考虑这一决定」。

特朗普威胁，伊朗若不解封霍尔木兹海峡，或会攻击该国石油设施。美联社

美军：摧毁海军水雷储存设施

美军中央司令部昨日称，岛上90多个军事目标被「成功打击」，摧毁了海军水雷储存设施、导弹储存掩体等军事目标，但「保留」了石油基础设施。 伊朗迈赫尔通讯社昨日则称，哈尔克岛局势已得到控制，防御系统遇袭后不久便重新启动，攻击者未能实现预期战略目标。武装部队司令部说，若伊朗的石油、经济和能源基础设施遇袭，将摧毁与美国相关的同等设施。

伊朗于2月28日以色列和美国发动战争前大幅提高石油产量，根据油轮业追踪网站TankerTracker.com和能源市场情报公司Kpler资料，它在开战后持续以每天110万到150万桶的速度出口石油。市场密切关注这波攻击是否会损及哈尔克岛上错综复杂的管线网络、码头和油槽。即使是轻微的中断也可能进一步收紧全球供应，给原已动荡的市场增添压力。

能源产业金融服务公司Pickering Energy Partners投资总监皮克林说：「如果你摧毁哈尔克岛的基础设施，等于市场永远每天减少200万桶，直到海峡局势稳定前都无法恢复。」

中国重要能源供应地

目前伊朗几乎已关闭霍尔木兹海峡(霍峡)的航运。伊朗本土沿岸因水深不足，无法让超大型油轮靠岸。位于霍峡西北方约483公里处的哈尔克岛距离本土26公里，水深足以停靠超大型油轮。

伊朗大部分经哈尔克岛出口的石油销往中国。根据Kpler数据，今年以来，伊朗原油占中国海运进口量11.6%，买家主要是独立炼油商。Kpler数据显示，伊朗今年至今每天出口170万桶原油，其中155万桶经由哈尔克岛运出。

摩根大通在报告中引用Kpler资料指出，哈尔克岛约有3000万桶储油容量，截至3月初，岛上存有约1800万桶原油。

哈尔克岛长约6公里、宽约3公里， 英国《金融时报》称，岛上设施暴露度极高：南部集中分布着数十个储油罐，长长的码头延伸至深水区，两侧停靠着超级油轮。海底管道将该码头与伊朗几大油田连通。

有一些人将哈尔克岛形容为「波斯湾的孤岛遗珠」。卡塔尔半岛电视台说，「岛上天然的淡水泉和优越的地理位置使其成为重要的海上十字路口」，不过战略航运价值也使其成为「征服者梦寐以求的战利品」。