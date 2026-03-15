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阿姆斯特丹犹太学校爆炸　市长：「针对犹太社群蓄意袭击」

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更新时间：06:25 2026-03-15 HKT
发布时间：06:25 2026-03-15 HKT

阿姆斯特丹一所犹太学校于周六清晨发生爆炸，造成轻微损毁，当地市长形容事件为「针对犹太社群的蓄意攻击」。

爆炸发生在阿姆斯特丹南部一个高级住宅区的学校，爆炸造成雨水管损毁及外墙烧焦，所幸无人受伤。市长费姆克·哈尔瑟玛（Femke Halsema）表示，事件被严肃对待，将会提高犹太机构的保安措施。哈尔瑟玛指：「这是一个对犹太社群的卑劣攻击。阿姆斯特丹的犹太人日益面对反犹太主义，这种行为不可接受。」

该校为荷兰唯一专为正统犹太人设立的学校，周围设有尖刺金属围墙，以应对过往的威胁。

荷兰首相耶滕（Rob Jetten）形容周六的袭击「可怕」，并称此举在犹太社群中引起恐惧与愤怒。「犹太机构的安全是我们全力关注的重点。」他在社交平台X发文表示。

阿姆斯特丹的犹太教堂和相关机构的保安已因周五鹿特丹市中心发生的纵火事件而加强。同时，邻国比利时列日的犹太教堂周一亦发生爆炸引起火警。

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