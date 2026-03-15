伊朗局势｜特朗普指多国将派军舰到霍尔木兹海峡 确保航道畅通和安全

美国总统特朗普周六表示，多个国家将派遣军舰，与美国合作确保霍尔木兹海峡航道畅通，但未公布具体国家名单。

美将持续打击伊朗船只

特朗普在其旗下社交平台Truth Social发文指：「许多国家，特别是受到伊朗试图封锁霍尔木兹海峡影响的国家，将会派遣军舰，与美国协作，以确保海峡畅通和安全。」他希望中国、法国、日本、南韩、英国等国家能派出军舰前往该地区。

特朗普同时表示：「与此同时，美国将对海岸线持续猛烈轰炸，并持续打击伊朗船只。」白宫暂未回应是否已有国家同意派舰。

伊朗：「霍尔木兹海峡实际上仍然开放」

伊朗外交部长阿拉格齐接受美国新闻频道访问时表示，霍尔木兹海峡实际上仍然开放，只是对伊朗的敌对国家关闭。阿拉格齐指，海峡仅对攻击伊朗的国家及其盟友的油轮与船只关闭。「其他国家的船只可以自由通行，虽然许多船只出于安全考虑选择不通过，但这与我们无关。」

阿拉格齐强调，目前仍有油轮及船只经霍尔木兹海峡航行，因此「可以说海峡并没有关闭，只是对美国和以色列的船只和油轮关闭，而不是对其他国家」。

西方国家近期亦加强在东地中海军事部署，特别关注塞浦路斯安全，自3月2日一架伊朗制造无人机袭击英国驻军基地后，部署进一步增加。英国国防部长希利表示，随著伊朗加大对船只攻击力度，英国正考虑在海湾地区加派部队，并与盟友商讨「一系列确保航运安全的方案」。

法国海军亦派出约12艘军舰，包括航母打击群，部署于地中海、红海及霍尔木兹海峡，提供盟国防卫支援。法国官员指，过去一周已与欧洲、亚洲及海湾阿拉伯国家协商，拟制订军舰护航油轮的计划。

特朗普此前曾表示，美方愿意护航通过霍尔木兹海峡的船只，以防伊朗攻击，同时寻求降低因美以联合对伊战争而引发的油价上升压力。