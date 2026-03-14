Wacoal 泰国｜女学生掀校服「露内衣裤」广告照过火惹泰女围攻

知名内衣品牌华歌尔（Wacoal）与热门泰国电视剧《转学来的女生》（Girl from Nowhere）合作，推出一系列联名内衣裤产品，宣传照竟是让女学生在教室掀开校服露出内衣裤的场景。照片在各大商场公开展示，引发社会大众热议，泰国华歌尔发声明道歉。

另一网民直斥「不知目标受众是学生还是妓女」。 X@SuperSab911

为配合《转学来的女生》最新一季的播出，泰国华歌尔特别以剧中的角色形象和整体氛围作为设计灵感，精心打造了「Dare Collection」系列内衣裤。该系列在商场展示的广告画面照片中，可见三位女学生身处教室，透过不扣恤衫钮扣、将短裙撩起等动作，刻意展露出印有剧中灵魂人物娜诺（Nanno）名字的内衣裤。

有民众在逛街时偶然发现这个全新广告，立即拍照并上传至网路平台，发文质疑：「难道只有我认为这个广告非常奇怪吗？」贴文迅速吸引超过930万人次浏览，引起热烈讨论。除了普遍认为使用女学生展露身体，以及利用教室场景等手法相当不恰当外，还有许多人回想起过去在校园内遭受性骚扰的不愉快经历，对泰国华歌尔的行销方式表达强烈不满，纷纷痛批其身为女性品牌，却没有优先考量女性的安全与感受，反而更像是在为了吸引男性目光。

面对排山倒海而来的批评声浪，泰国华歌尔立即在其官方社群平台上发布道歉声明，并下令全泰国的所有门市立刻撤下相关宣传海报。华歌尔承诺未来将会更加谨慎小心，尽力避免类似情形再次发生。