职场霸凌｜日本44岁男高层欺压女下属 犯小错即罚钱逼吃「昆虫锅」
更新时间：18:38 2026-03-14 HKT
发布时间：18:38 2026-03-14 HKT
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日本北海道一名44岁公司高层被指控职场欺凌，下属有小失误时要求罚钱，甚至强逼女下属吃「昆虫锅」。女下属走投无路惊恐报警，终令变态上司落网。
据《北海道文化放送》报道，44岁疑犯在北海道小樽市某公司担任企业高层。事件曝光源受害30余岁女下属不堪精神虐待，打紧急电话110求救，表示自己想辞职却遭到拒绝，且与老板关系紧张。该男子于3月9日被捕。
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据称，该男上司以工作中的小失误为由，向女下属索要「罚款」，并提出以「游戏」交换，2023年5月强迫她「不想罚款就要吃昆虫锅」。
被捕男子在小樽市经营障碍儿童支援服务及企业顾问咨询等事业，是公司内部高层。他面对警方问话时，坦承有让对方吃昆虫，但坚称「没有强迫」。警方正在调查是否有其他员工受害。
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