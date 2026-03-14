AI点错相｜田纳西州妇无辜监禁半年家破人亡 查银行纪录即揭指控荒谬

一名从未踏足北达科他州（North Dakota）的田纳西州（Tennessee）妇人，因人工智能（AI）人脸识别软件出错，被错误指控为银行诈骗犯，遭逮捕并监禁近6个月，最终因不在场证明获释，但已家破人亡。

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警方仅凭演算法抓人

这宗荒谬的错误逮捕始于去年夏天。50岁的利普斯（Angela Lipps）在家中被一队美国法警持枪逮捕，指她是北达科他州的司法逃犯。她随即被引渡逾1,200英里至法戈市，面对组织性诈骗的刑事指控。利普斯坚称自己从未去过北达科他州，甚至没搭过飞机。

文件显示，法戈市警方在调查2023年4月至5月间的多宗银行诈骗案时，将监控录像交由人脸识别软件分析，而系统指利普斯匹配结果。负责警探仅对照利普斯的社交媒体及车牌照片，认为其体型、发型「与疑犯相符」，未联络利普斯本人查证便发出拘捕令。

用假身分证明提出巨额金钱的疑凶身影照片。Fargo Police Department

银行纪录揭穿荒谬指控

由于被列为「逃犯」，利普斯被关押在田纳西州监狱近4个月不准保释。在此期间，由于受困狱中无法缴费，她失去了房屋、汽车与爱犬。10月底，她被引渡至北达科他州，首次出庭面对4项盗窃及4项未经授权使用个人资讯的重罪。

指定律师格林伍德（Jay Greenwood）迅速取得其财务记录，发现被在指涉及在北达科他州「犯罪」期间，利普斯人在1,200多英里外的田纳西州存入社保支票、买香烟和薄饼。12月19日，警方才首次对她进行讯问，5天后的平安夜终于撤销所有指控，将她释放。

利普斯终于重获自由，然而她当时身穿夏装，身无分文，在严冬中被困法戈市。最终在当地律师及非牟利组织创办人马丁（Adam Martin）协助下，才得以返回田纳西州。利普斯表示，法戈市警察局从未向她道歉。

此案是美国有纪录以来，第8宗因人脸识别技术导致错误逮捕的案件。