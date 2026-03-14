Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI点错相｜田纳西州妇无辜监禁半年家破人亡 查银行纪录即揭指控荒谬

即时国际
更新时间：17:27 2026-03-14 HKT
发布时间：17:27 2026-03-14 HKT

一名从未踏足北达科他州（North Dakota）的田纳西州（Tennessee）妇人，因人工智能（AI）人脸识别软件出错，被错误指控为银行诈骗犯，遭逮捕并监禁近6个月，最终因不在场证明获释，但已家破人亡。

相关新闻：美加州史上最大冤狱和解案  坐牢38年始还清白  72岁男获赔$1.95亿

警方仅凭演算法抓人

这宗荒谬的错误逮捕始于去年夏天。50岁的利普斯（Angela Lipps）在家中被一队美国法警持枪逮捕，指她是北达科他州的司法逃犯。她随即被引渡逾1,200英里至法戈市，面对组织性诈骗的刑事指控。利普斯坚称自己从未去过北达科他州，甚至没搭过飞机。

文件显示，法戈市警方在调查2023年4月至5月间的多宗银行诈骗案时，将监控录像交由人脸识别软件分析，而系统指利普斯匹配结果。负责警探仅对照利普斯的社交媒体及车牌照片，认为其体型、发型「与疑犯相符」，未联络利普斯本人查证便发出拘捕令。

用假身分证明提出巨额金钱的疑凶身影照片。Fargo Police Department
用假身分证明提出巨额金钱的疑凶身影照片。Fargo Police Department

银行纪录揭穿荒谬指控

由于被列为「逃犯」，利普斯被关押在田纳西州监狱近4个月不准保释。在此期间，由于受困狱中无法缴费，她失去了房屋、汽车与爱犬。10月底，她被引渡至北达科他州，首次出庭面对4项盗窃及4项未经授权使用个人资讯的重罪。

指定律师格林伍德（Jay Greenwood）迅速取得其财务记录，发现被在指涉及在北达科他州「犯罪」期间，利普斯人在1,200多英里外的田纳西州存入社保支票、买香烟和薄饼。12月19日，警方才首次对她进行讯问，5天后的平安夜终于撤销所有指控，将她释放。

利普斯终于重获自由，然而她当时身穿夏装，身无分文，在严冬中被困法戈市。最终在当地律师及非牟利组织创办人马丁（Adam Martin）协助下，才得以返回田纳西州。利普斯表示，法戈市警察局从未向她道歉。

此案是美国有纪录以来，第8宗因人脸识别技术导致错误逮捕的案件。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
两名六合彩头奖幸运儿下场曝光 一人临老唔够钱使 一人兄弟反目兼...... 网民爆出更多一夜暴富后故事｜Juicy叮
两名六合彩头奖幸运儿下场曝光 一人临老唔够钱使 一人兄弟反目兼...... 网民爆出更多一夜暴富后故事｜Juicy叮
时事热话
7小时前
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
影视圈
2026-03-13 15:00 HKT
旺角小食店每晚大排长龙！港女好奇「真系咁好食？」 网民齐齐力推1物：系最好食，没有之一！
旺角小食店每晚大排长龙！港女好奇「真系咁好食？」 网民齐齐力推1物：系最好食，没有之一！
饮食
2026-03-13 17:32 HKT
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
生活百科
6小时前
星岛申诉王 | 港妈为癌末丈夫众筹被揭全身名牌 妈妈群组呻后悔捐钱：个心有条刺
申诉热话
23小时前
美元强势 人民币下试6.95 日圆疲软 港找换店单日狂兑7.5亿
美元强势 人民币下试6.95 日圆疲软 港找换店单日狂兑7.5亿
投资理财
7小时前
港漂落地投200万中环开店创业 宁弃投行百万年薪 赴巴黎米芝莲学艺圆梦 「若失败就当交学费」
港漂落地投200万中环开店创业 宁弃投行百万年薪 赴巴黎米芝莲学艺圆梦 「若失败就当交学费」
商业创科
11小时前
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
影视圈
21小时前
《阿Sir早晨》演员世纪合体！简佩筠罕现身曾两度流产终身不育 已转行何远恒Fit咗唔少
《阿Sir早晨》演员世纪合体！简佩筠罕现身曾两度流产终身不育 已转行何远恒Fit咗唔少
影视圈
7小时前
抗癌中学阿Sir众筹被揭生活奢华求新手机？张继聪竟受牵连 Coffee曾捐钱：估唔到件事发酵到咁
抗癌中学阿Sir众筹被揭生活奢华求新手机？张继聪竟受牵连 Coffee曾捐钱：估唔到件事发酵到咁
影视圈
22小时前