东京香港4.2亿日圆跨国连环劫案　日本警方拘捕7人包括主脑

今年1月底，日本东京市区、羽田机场及香港接连发生3宗离奇的连环巨款抢劫案。日本警视厅今日（14日）宣布拘捕7名涉案人士，当中包括日本知名黑帮的干部成员；而香港警方亦已于早前拘捕6人。两地警方正透过国际刑警紧密合作，深入调查这3宗跨国劫案的关连性。

据《读卖新闻》报道，1月29日晚上约9时半，东京上野街头发生一宗涉及4.23亿日圆的巨款抢劫案。日本警视厅经追查后，今日逮捕黑帮「山口组」干部狩野仁琉（21岁）及报称无业的小池恒儿（47岁）等7人。警方怀疑两人为幕后主脑，并指使「住吉会」及「极东会」干部等5人共同结伙犯案。

案发时，一名中国籍男子等7人正驾车运送3箱巨额现金，准备前往香港购买黄金。匪徒疑似早已掌握事主的行踪，在中途拦截并施放催泪气体阻挡事主，成功劫走巨款后换车逃遁至埼玉县。警视厅今日在东京、埼玉及千叶等多处黑帮办公室及住宅展开搜查，起获2,750万日圆现金及多部手机。

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日本警视厅今日拘捕7名涉案人士。（示意图／法新社）

羽田机场抢劫事败赴港再遇劫

在上野劫案发生后仅2个半小时，羽田机场停车场亦发生另一宗企图抢劫案。4名男子袭击一辆载有4人及1.9亿日圆现金的私家车，惟最终未能得手。其中两名事主随后按原定计划带同巨款搭机前往香港，没想到抵埗后，竟在香港街头再次遇劫，被匪徒抢去约5,100万日圆。

针对在香港发生的劫案，香港警方已于1月30日拘捕6名涉案男女，当中包括3名日本人及一名中国籍女子。目前，日本警视厅正积极透过国际刑警组织（ICPO），与香港执法部门紧密交换情报，全力追查东京上野、羽田机场与香港这三宗连环抢劫案背后的关系。