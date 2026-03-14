现代新款Palisade SUV电动椅故障夹死2岁女 美加紧急停售召回近7万辆
更新时间：18:40 2026-03-14 HKT
发布时间：18:40 2026-03-14 HKT
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南韩现代汽车（Hyundai）旗下的新款Palisade休旅车（SUV）出现致命安全隐患。美国俄亥俄州于本月7日发生一宗因电动座椅故障引发的惨剧，导致一名年仅2岁的女童不幸丧命。现代汽车随后于13日紧急宣布，将在美国及加拿大全面停售2026年款Palisade的Limited及Calligraphy两款车型，并展开大规模召回行动。
《路透社》报道，这宗夺命意外发生在美国俄亥俄州，一名2岁女童在现代新款休旅车内因电动座椅发生故障而惨死。事件曝光后引起社会高度关注，现代汽车为安全起见，火速作出停售及召回相关车款的决定，以防同类悲剧再次发生。
座椅系统疑未侦测到乘客
针对该名女童致死的过程，现代汽车方面并未作详细说明。厂方仅对外透露，涉事车款车厢内第2排及第3排的电动座椅系统，可能存在无法准确检测到座位上是否有乘客或物体的隐患。因此，车厂强烈呼吁所有现有车主，在操作电动座椅时必须提高警觉，务必确保座位上无人乘坐或摆放物品。
现代汽车表示，在美国地区将召回高达60,500辆2026年款的Palisade，而加拿大地区则涉及约8,000辆。为减轻对受影响车主的不便，车厂承诺将透过经销商提供租赁车辆作代步之用。至于负责监管道路安全的美国国家公路交通安全管理局（NHTSA），目前尚未就这宗夺命事件作正式回应。
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