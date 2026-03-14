南韩电子脚镣男驾车跟踪　光天化日当街斩杀20多岁前女友

南韩京畿道今日（14日）上午发生街头命案。一名需要全天候配戴电子脚镣的40多岁男子，竟在光天化日之下驾车尾随前女友，并当街持刀狂斩对方致死。男子犯案后随即破坏电子脚镣企图逃亡，惟最终在短短1小时内遭警方火速拘捕归案。

南韩传媒《江原日报》报道，当地警方于今日上午约9时接获民众报案，指在南杨州市的街头上，有一名20多岁的年轻女子遭人以利刃刺伤倒地。当大批警员与救护人员赶抵现场时，发现该名遇袭女子的心跳已经停止；她随后被紧急送往附近医院抢救，惟最终仍因伤重宣告不治。

警方随即展开大规模追捕，并火速锁定一名40多岁的涉案男子，成功在案发后约1小时内将其缉拿归案。经初步调查发现，该名疑凶与遇害女子昔日为恋人关系。男方因故被当局要求必须时刻配戴电子脚镣；而女方则正接受相关的保护措施，未料这些防范机制最终仍无法阻止悲剧发生。

南韩京畿道发生街头命案。(iStock)

剪断脚镣逃至杨平郡被捕

警方调查显示，在案发前，该名男子一直驾驶车辆暗中尾随前女友。当他看准时机后，便迅速上前靠近她，并凶残地朝其胸口猛刺多刀。

男子行凶后，立刻动手破坏身上的电子脚镣并展开逃亡，不过最终仍法网难逃，在邻近的京畿道杨平郡落网。目前男子已被移送法办，警方正就其确切的犯案动机及事发经过进行深入调查，随后将评估是否向法院申请羁押。