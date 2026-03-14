特朗普助TikTok免遭封杀？传美政府向投资方收780亿元

美国《华尔街日报》引述知情人士报道，总统特朗普政府预计在促成短片TikTok美国业务控制权转移的交易中，向投资方收取高达100亿美元（约780亿港元）的巨额费用。

路透社报道，为避免遭美国全面封杀，TikTok母公司中国「字节跳动」（ByteDance）在今年1月已与美方敲定协议。双方同意成立一家由美资控股的全新合资企业「TikTok美国数据安全合资公司」（TikTok USDS Joint Venture LLC）。该公司将透过严格的资料隐私和网络安全措施，保护逾2亿美国用户的资料、应用程式及演算法安全。

（路透社）

新公司估值千亿独立于收购价

美国副总统万斯（JD Vance）去年9月曾透露，这家专责营运TikTok在美业务的新公司估值约为140亿美元（约1,092亿港元）。而《华尔街日报》指出，这次爆出的100亿美元「费用」，是整个易主协议中独立且额外支付的一环，并不包含在投资方收购新公司股权的资本之内。

报道披露，这批与特朗普政府关系良好的投资方阵容鼎盛，包括软件巨头甲骨文（Oracle）、私募股权投资公司银湖（Silver Lake），以及阿布扎比投资公司MGX。知情人士透露，在今年1月交易初步完成时，投资方已向美国财政部支付约25亿美元（约195亿港元）的首期款项，未来还需分多次付款，直至凑够100亿美元的总额。

对于收取这笔天价费用的正当性，特朗普政府官员早前曾辩称此举「非常合理」。他们解释指，全靠特朗普亲自介入协助，才得以保住TikTok在美国的营运；加上政府在过程中积极指导与中方的磋商、促成交易，并成功化解国会议员对国家安全的疑虑。

对于有关报道，TikTok与白宫目前均未有即时作出回应。

