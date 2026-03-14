路透社：为抵销AI开支　传Meta拟裁员20%涉近1.6万人

随着人工智能（AI）技术急剧发展，美国科技巨头再次掀起裁员风暴。Facebook母公司Meta据报正筹划新一轮大规模裁员，裁减幅度可能高达20%，估计约有15,800名员工受影响。据悉，此举主要是为抵销在AI基础建设上的庞大投资，以及因应AI工具提升工作效率后所减少的人手需求。

《路透社》引述3名知情人士透露，Meta高层近期已开始向资深主管下达指令，要求着手规划部门缩编。截至去年底，Meta全球员工总数接近79,000人。目前裁员的确切日期与最终规模尚未完全定案，但若20%的裁员幅度落实，这将是Meta自2022年底至2023年初推动「效率年」重组以来，最大规模的人事清洗。

传Meta拟裁员20%涉近1.6万人。（美联社）

重注生成式AI烧6000亿

过去1年，Meta行政总裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）全力催谷公司在生成式AI领域的竞争力。为吸纳顶尖人才，他不惜开出4年数亿美元的极高薪酬，延揽AI研究人员加入其超级智慧团队。

在基础建设方面，Meta更计划在2028年前豪掷高达6,000亿美元兴建资料中心；近期更接连发动收购，包括买下AI社群平台Moltbook，以及斥资至少20亿美元并购中国AI初创公司Manus。

Meta行政总裁朱克伯格全力催谷公司在生成式AI领域的竞争力。（路透社）

Meta的裁员计划，亦反映出现时美国科技业利用AI取代人手的普遍趋势。今年1月，电商巨头亚马逊已证实将裁减约16,000个职位；上月，金融科技公司Block更大举裁减近半数员工。Block行政总裁多尔西（Jack Dorsey）当时更直言，指AI工具的普及能协助企业以更精简的团队，完成比以往更多的工作任务。