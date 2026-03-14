日本富士山河口湖水位暴跌创29年新低　湖中景点「六角堂」现可步行直达

日本富士山脚下的著名观光胜地河口湖，近期出现罕见景象。受持续干旱影响，湖泊水位骤降达4米，创下29年以来的最低纪录。原本矗立在湖中、必须搭船才能抵达的名胜景点「六角堂」，如今竟已与陆地相连，游客可直接步行前往。湖底大面积裸露的泥土与枯草，引发外界对河口湖是否即将消失的担忧。

日本富士山河口湖。（法新社）

全年降雨少于临界值致水位暴跌

日本媒体《Friday》报道，富士山火山防灾研究中心主任研究员山本真也解释，河口湖水位在短时间内出现如此大幅度的下降，主要归咎于去年的降雨量严重不足。他指出，去年梅雨季偏短且台风来袭次数减少，导致全年降水量仅录得约1,080毫米，远低于维持正常水位所需的1,300毫米临界值。

山本真厘清，河口湖的水源其实并非直接来自富士山的涌泉，而是依赖北侧御坂山脉的地下水补给。当降水量严重不足时，地下水便难以被推挤至地表，导致流入湖泊的水量锐减，最终引发湖面水位急遽下降的连锁反应。

日本富士山脚下的河口湖近期出现罕见景象，水位创下29年来最低纪录。（X截图）

针对民众的忧虑，山本真也大派定心丸，强调无须过度担心。他解释，河口湖每年到冬季本来就会出现水位下降的情况，当地居民对此早已习以为常。他预期，待春季来临降雨量增加，加上随后的梅雨季节「解渴」，河口湖的水位将会逐步回升至标准的正常状态。