菲律宾「仙人跳」｜中国男交友App约砲 遭变性人拍亲热影片勒索

一宗透过交友软件展开的「浪漫邂逅」，演变成精心策划的「仙人跳」敲诈勒索案。菲律宾警方近日通报，一名中国籍男子在首都地区奎松市（Quezon City）应约与网友会面，发生亲密行为后，遭对方以偷拍的私密影片勒索。警方接报后迅速部署诱捕行动，成功将涉案的四名变性人全数拘捕。

Tinder交友应约 堕入勒索圈套

据当地警方介绍，受害人为23岁的中国籍周姓男子。案情指，周男于2月21日透过交友软件Tinder，结识化名「Joel」的疑犯，并应邀前往其租住的公寓。

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中国男在菲用交友App约砲，遭变性人拍片勒索，警捕四名疑犯。

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周男在公寓内与疑犯发生亲密关系，但未察觉其过程已被对方预设的器材偷拍。事后，疑犯随即「变脸」，展示偷拍的影片，威胁若不支付8万披索（约1.1万港元），便会将影片公诸于世。周男在威胁及担心私隐泄露的恐惧下，先行支付了款项。

然而，疑犯食髓知味，未有就此罢休，反而得寸进尺，企图再次向周男索要更多金钱。

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中国男在菲用交友App约砲，遭变性人拍片勒索，警捕四名疑犯。

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警设局诱捕 四名疑犯落网

周男不堪其扰，最终决定报警求助。菲律宾警方高度重视案件，经研判后策划诱捕行动。至2月23日晚，警方在奎松市一便利店外采取行动，当场拘捕前来收取赎金的四名疑犯。

警方透露，落网的四名疑犯年龄介乎18至21岁，均为变性人，日常居住在帕赛市（Pasay City）。

目前，四名疑犯已被移送至奎松市检察官办公室，将面临抢劫（敲诈勒索）罪的指控。警方同时强调，利用私密影像进行敲诈勒索属严重刑事罪行，并提醒公众在使用交友软件时必须提高警惕，切勿轻易泄露个人私隐，以免堕入不法份子设下的圈套。