日本女网友拍卖二手书标榜「含过一口」　参考书获口水加持天价成交

一本看似平平无奇的二手高中参考书，竟然因为一个「特别加工」而身价暴涨逾16倍！日本一名女网民近日将一本原价仅2,200日圆（约110港元）的数学参考书放上网拍卖。为增加噱头，她在拍卖前竟特意「含了一口」书本；结果这份「口水加持」引发买家疯狂竞投，最终以35,500日圆（约1,800港元）的惊人天价成交。

二手书身价暴涨16倍

日本媒体报道，一名暱称为「二娘姉贵」的日本女网民，近日在拍卖平台上放售一本高中数学参考书《数学I＋A》。她为了让这本枯燥的参考书更具吸引力，竟在拍卖描述中强调自己在出售前特地将书本「含了一口」，并以此作为这场交易的最大卖点。

日本女网友拍卖自己含过的参考书。（图：X）

争议太大交易取消

这个荒谬的噱头竟真的吸引大批买家蜂拥出价。在这位女网民的「口水加持」下，这本二手参考书的价格一路水涨船高，最终竟以高达35,500日圆（约1,800港元）的天价落槌成交，足足是原价的16倍有多。

这宗拍卖随即在日本网络上掀起热烈讨论。有网民笑言简直是「新型炼金术」或「极为成功的现代化加工贸易」，甚至有人嘲讽这反映「日本经济果然复苏了」的「原味经济」。

然而，亦有不少人对此举大表反感，留言狠批「日本没救了」、「就她长相也能卖这么贵？」及「日本女人的人生真的超级轻松」。不过，由于事件引发过大争议，最终该名女网民表示已主动取消这笔交易。