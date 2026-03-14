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伊朗局势｜美国悬红7800万收集伊朗新领袖行踪　锁定革命卫队10名高层

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更新时间：09:55 2026-03-14 HKT
发布时间：09:55 2026-03-14 HKT

在成功击杀前任最高领袖哈梅内伊后，美国针对伊朗的施压行动进一步升级。美国国务院宣布，悬赏高达1,000万美元（约7,800万港元），公开征集有关伊朗新任最高领袖穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）以及多名军事与情报高官的确切行踪与资讯。

《路透社》报道，美国国务院网站于星期五（13日）正式发布悬赏消息。是次行动主要针对10名与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）关系密切的核心官员，当中4人甚至未被列出姓名，仅标明其职务。这支成立于1979年的武装力量直接效忠最高领袖，赏金最高可达1,000万美元。

穆杰塔巴于本月8日正式接过权杖，接替在2月28日美以空袭中丧生的父亲哈梅内伊，成为伊朗新一代最高领袖。外界相信穆杰塔巴在该轮空袭中亦有受伤，虽然他曾于11日发表过首份官方声明，但至今仍未在公众面前露面，行踪成谜。

相关新闻：伊朗局势｜美国据报增派海军陆战队及军舰赴中东 特朗普：正彻底摧毁伊朗

伊朗新任最高领袖穆杰塔巴。（美联社）
伊朗新任最高领袖穆杰塔巴。（美联社）
美国国务院悬赏高达1,000万美元。（美联社）
美国国务院悬赏高达1,000万美元。（美联社）

情报部长与国安秘书成重点目标

除急寻穆杰塔巴的下落，美国的悬红名单还锁定多位伊朗政军高层，包括最高国家安全委员会秘书拉里贾尼（Ali Larijani）、情报部长哈提卜（Esmail Khatib）、内政部长莫梅尼（Eskandar Momeni），以及两名隶属最高领袖办公室的高级官员。

然而，美国战争部长赫格塞斯早前曾断言，伊朗领导层正在地下掩体「躲藏」，此说法似乎被打脸。经路透社核实的影片显示，名列悬赏目标的拉里贾尼，在13日竟然与总统佩泽希齐扬及外交部长阿拉格齐高调现身，共同出席在德黑兰举行的声援巴勒斯坦大型集会。

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