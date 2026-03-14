伊朗局势｜华府三股势力角力拉锯　特朗普对伊朗战争立场反复

白宫内部错综复杂的权力拉锯，牵动美国总统特朗普对伊朗战争立场反复。据报华府有三股势力在拔河，造成特朗普说法翻来覆去。

特朗普周一声称战争很快会结束，周三在一场造势集会先是表示「我们赢了」这场战争，旋即话锋一转又说：「我们不想太早离开，对吧？我们得把事情做完。」他昨日在霍士新闻播出的专访中说，美国「接下来一周」将对伊朗「进行非常强硬打击」。

白宫内部错综复杂的权力拉锯，牵动美国总统特朗普对伊朗战争立场反复。（美联社）

路透社引述特朗普一名顾问和两位知情官员透露，包括财政部、国家经济委员会的顾问和官员向他示警，石油供应冲击和油价上涨可能导致国内对战争的支持立场迅速流失。包括白宫幕僚长怀尔斯在内的政策幕僚提出类似观点，侧重高油价的政治效应，力主特朗普释出行动已经接近尾声的讯号。

同时，诸如共和党参议员格雷厄姆、科顿及媒体评论员莱文等强硬派敦促特朗普继续军事施压，强调必须防止伊朗取得核武，并且对美军和美国船运所受攻击强力回应。第三股力量来自特朗普的民粹派基本盘，如前策士班农、右翼电视名嘴卡尔森等人都力劝特朗普避免卷入持久的冲突中。该名特朗普顾问说：「他让鹰派相信战事仍将持续，让市场认为战争可能很快结束，同时让他的基本盘相信事态升级有其限度。」