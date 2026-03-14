Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美法官撤销鲍威尔传票 或推迟联储局新主席任命 司法部提上诉

即时国际
更新时间：06:19 2026-03-14 HKT
发布时间：06:19 2026-03-14 HKT

美国联邦法院周五（13日）就联储局独立性争议作出重大裁决。联邦法官博斯伯格（James Boasberg）宣布撤销司法部向联储局主席鲍威尔（Jerome Powell）发出的传票，并在判词中严词批评政府的调查行动缺乏理据，纯属迫使鲍威尔减息或辞职的「借口」，甚至引用英国历史典故，暗示特朗普如古代君主般试图铲除「麻烦」官员。

官批证据薄弱如「寄信即诈骗」 

是次争议源于司法部对联储局总部大楼翻新工程开支，以及鲍威尔向国会作证内容展开调查。法官博斯伯格在判词中形容，政府提供的证据量「几乎为零」，理由薄弱且站不住脚。他甚至讽刺道：「政府的理由如此荒谬，若按此逻辑，若有人目睹鲍威尔寄信，政府是否也能以『邮件诈骗』罪名调查他？」

联邦法官博斯伯格（James Boasberg）宣布撤销司法部向联储局主席鲍威尔（Jerome Powell）发出的传票。路透社
联邦法官博斯伯格（James Boasberg）宣布撤销司法部向联储局主席鲍威尔（Jerome Powell）发出的传票。路透社
报道指，今次法官博斯伯格的裁决，是特朗普政府司法部在调查政治对手时遭遇的最新挫败。路透社
报道指，今次法官博斯伯格的裁决，是特朗普政府司法部在调查政治对手时遭遇的最新挫败。路透社
美国联邦法院周五（13日）就联储局独立性争议作出重大裁决。路透社
美国联邦法院周五（13日）就联储局独立性争议作出重大裁决。路透社

法官更引用12世纪英格兰国王亨利二世与大主教贝克特（Thomas Becket）的恩怨，指特朗普多年来对鲍威尔的抨击，如同国王当年感叹「谁能帮我除掉这个麻烦的僧侣」，最终引致大主教被刺杀。法官直指，成为特朗普的对手在近年已变成一种「高风险活动」。

检察官斥裁决令鲍威尔获免责 沃什继任程序陷僵局

联邦检察官皮罗（Jeanine Pirro）在记者会上强烈反击，批评法官此举令大陪审团失去了调查犯罪的能力，形同赋予鲍威尔「豁免权」。她强调，只要怀疑有人违法就有理由追查，并誓言司法部将会提出上诉。

受此裁决及司法部上诉意向影响，特朗普提名的联储局主席继任人沃什（Kevin Warsh）的任命程序陷入僵局。共和党参议员蒂利斯（Thom Tillis）已明确表态，只要针对鲍威尔的调查一天不结束，他将在参议院银行委员会封杀任何新任主席的提名。他批评司法部上诉只会拖延沃什的确认进度，并称对鲍威尔的调查是对联储局独立性的失败攻击。

联储局理事同陷撤职危机 最高法院取态成关键

除了鲍威尔，联储局理事库克（Lisa Cook）亦成为目标。特朗普去年8月曾以涉嫌抵押贷款诈骗为由试图开除她，库克随即否认并指控这是干预货币政策的手段。这宗首度有美国总统试图解雇联储局理事的案件，目前正等待最高法院的裁决。

报道指，今次法官博斯伯格的裁决，是特朗普政府司法部在调查政治对手时遭遇的最新挫败。早前针对前FBI局长科米（James Comey）及纽约州总检察长詹乐霞（Letitia James）的指控，亦先后被法庭驳回。

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
星岛申诉王 | 港妈为癌末丈夫众筹被揭全身名牌 妈妈群组呻后悔捐钱：个心有条刺
申诉热话
12小时前
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
影视圈
16小时前
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
影视圈
11小时前
抗癌中学阿Sir众筹被揭生活奢华求新手机？张继聪竟受牵连 Coffee曾捐钱：估唔到件事发酵到咁
抗癌中学阿Sir众筹被揭生活奢华求新手机？张继聪竟受牵连 Coffee曾捐钱：估唔到件事发酵到咁
影视圈
12小时前
五索泪崩谈关系悬殊「破坏人哋家庭」 富豪马清铿首度公开撑场 婚外情越来越高调
五索泪崩谈关系悬殊「破坏人哋家庭」 富豪马清铿首度公开撑场 婚外情越来越高调
影视圈
12小时前
伊朗局势｜伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明 区内所有美军基地应关闭否则将受袭击｜持续更新
01:25
伊朗局势｜美军加油机伊拉克坠毁酿6死 特朗普：下周猛烈空袭伊朗｜持续更新
即时国际
16分钟前
已故电影大亨邹文怀私生子成就非凡 拒靠父荫创立医疗王国 因一人关系疏离：绝对冇含恨40年
已故电影大亨邹文怀私生子成就非凡 拒靠父荫创立医疗王国 因一人关系疏离：绝对冇含恨40年
影视圈
14小时前
聋哑女陈美华(左)争公屋业权获判胜诉拥38%业权，女保安萧荣娟须为非法驱逐象征式赔偿2百元兼付讼费。
02:17
聋哑女陈美华争公屋业权胜诉 获判拥38%业权 女保安须为非法驱逐象征式赔偿2百元兼付讼费
社会
14小时前
两餸饭又赢老字号？！权发小厨极速接手鲗鱼涌生记粥面旧舖 惟街坊1原因唔睇好…
两餸饭又赢老字号？！权发小厨极速接手鲗鱼涌生记粥面旧舖 惟街坊1原因唔睇好…
饮食
14小时前
旺角小食店每晚大排长龙！港女好奇「真系咁好食？」 网民齐齐力推1物：系最好食，没有之一！
旺角小食店每晚大排长龙！港女好奇「真系咁好食？」 网民齐齐力推1物：系最好食，没有之一！
饮食
13小时前