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日女遭狂灌32杯Tequila致死 意图性侵男判囚14年

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更新时间：05:54 2026-03-14 HKT
发布时间：05:54 2026-03-14 HKT

日本名古屋一名44岁男子于三年前在食肆内，为求性侵而疯狂灌饮一名25岁年轻女子32杯龙舌兰酒，导致对方急性酒精中毒，最终因脑缺氧不幸身亡。名古屋地方法院昨日（13日）作出裁决，判处被告监禁14年。

90分钟灌32杯烈酒 女子急性酒精中毒亡

案发于2023年5月7日，被告板谷博希（现年44岁）在名古屋市中区一间餐厅内，与当年25岁的受害女子共餐。在短短90分钟内，被告不顾受害人身体状况，强迫其饮下32杯酒精浓度高达40度的龙舌兰酒。

受害人随后因酒精过量陷入精神失常及不能抵抗的状态，被板谷带往附近一间酒店企图实施性侵。其后板谷发现受害人失去知觉，随即召救护车送院。受害人留医个多月后，最终于同年6月21日，因急性酒精中毒引致的缺氧性脑损伤不治。

否认性侵称「开房休息」 法官追加罪名重判

在审讯期间，板谷博希否认所有性侵意图，辩称带受害人去酒店仅仅是为了让其休息。然而，检方指出被告的行为具有明显的猥亵目的，原先以「淫秽略取罪」起诉，后因案情严重，追加「准强制性交致死罪」（即趁受害人丧失心神下实施性犯罪致死）。

官斥：视受害人为满足性欲工具

法官在判辞中严厉斥责被告，指其「将受害者仅仅当作满足性欲的工具，完全无视受害者的尊严」，并形容案件是一宗「极度令人发指」的罪行。尽管检方建议刑期为16年，法官最终考虑各项因素后，判处被告入狱14年。

 

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