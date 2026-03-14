伊朗局势｜法意传与伊谈判保航道安全 官员否认：不搞幕后交易

中东战火严重威胁全球能源供应链，多国正为争夺航道控制权展开角力。英媒周五（13日）引述消息报道，法国及意大利正尝试与伊朗展开对话，寻求达成协议以确保其船只能安全通过霍尔木兹海峡。惟意大利官员后来否认该国与伊朗进行相关谈判。路透社亦引述消息指，法国没有与伊朗展开秘密谈判。

能源通胀危机迫在眉睫 海峡封锁致油价飙至百元

全球约五分之一的石油及液化天然气需经霍尔木兹海峡运输。自美伊开战以来，海峡持续封锁，石油价格已从年初的每桶近60美元飙升至现时约100美元，欧洲天然气价格更在短期内上涨七成五。

中东战火严重威胁全球能源供应链，多国正为争夺航道控制权展开角力。路透社

英媒周五（13日）引述消息报道，法国及意大利正尝试与伊朗展开对话，寻求达成协议以确保其船只能安全通过霍尔木兹海峡。路透社

据消息人士向英媒透露，欧洲多国官员已展开初步磋商，试图在不进一步扩大冲突的背景下，重启石油及天然气出口。法、意两国被指是主要的谈判参与方。

意大利澄清无幕后交易 法国拟组建护航联盟

对于「秘密协议」的说法，意大利外交部消息人士周五予以驳斥，强调意方虽致力于促成全面军事降级，但「不存在任何旨在以牺牲其他船只为代价，来保全部分商船的幕后谈判」。

路透社引述法国官员指，法方目前的工作重心是推动组建一个多国护航联盟，成员可能包括欧洲伙伴、印度、加拿大及海湾国家等。法国总统马克龙早前已宣布向中东部署包括航空母舰在内的8艘战舰。

法方官员直言，法国希望与美国的强硬手段保持距离，因为若要维持长远航行安全，「最终仍需获得伊朗最低程度的认可」。

与美国全面封锁的立场不同，法国至今仍维持与伊朗的间接沟通，其驻德黑兰大使馆亦维持运作。不过，筹组护航联盟的进展并非一帆风顺，据悉印度目前仍对加入相关行动持保留态度。