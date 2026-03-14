伊朗局势｜传美部署海军陆战队赴中东 特朗普：正彻底摧毁伊朗

中东战火进入第两周，美军「史诗怒火行动」（Operation Epic Fury）持续升级。美媒引述消息报道，五角大楼周五（13日）下令增派一支海军陆战队远征部队及多艘战舰驰援中东。美国总统特朗普同日在社交媒体发文，措辞强硬地宣称美军正从军事及经济上「彻底摧毁」伊朗。

增调两栖待命群 5000陆战队员开赴前线

据《华尔街日报》引述国防部官员消息，国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）已批准中央司令部的请求，部署一组「两栖待命群」（Amphibious Ready Group）及其下辖的海军陆战队远征部队。此次调动通常涉及多艘大型战舰及约5,000名海军陆战队员，旨在支援已在当地作战的美军部队。

据报，国防部长赫格塞斯已批准中央司令部的请求，部署一组「两栖待命群及其下辖的海军陆战队远征部队。路透社

美媒引述消息报道，五角大楼周五（13日）下令增派一支海军陆战队远征部队及多艘战舰驰援中东。海军陆战队图片

据悉，原本驻扎于日本的「的黎波里号」（USS Tripoli）两栖突击舰及随舰陆战队已被下令转向中东。由于伊朗近期加强在霍尔木兹海峡等关键航道的袭击，严重影响全球能源市场，美军此举意在夺回航道控制权。

特朗普形容伊朗政权正被「歼灭」 赫格塞斯指其领导层藏匿

特朗普周五清晨在Truth Social上发文，宣称美军拥有「无与伦比的火力」及「无限的弹药」。他写道：「伊朗的海军已经消失，空军不复存在，导弹及无人机正被歼灭。我作为美国第47任总统，正将他们除掉，这是我巨大的荣幸。」

国防部长赫格塞斯亦补刀指，伊朗领导层目前正处于「绝望并躲藏」的状态，更透露伊朗新任最高领袖已经受伤，「可能已经毁容」。

坠机意外酿6死 美军伤亡人数攀升

然而，美军在军事行动中亦付出沉重代价。军方证实，周四在伊拉克西部坠毁的KC-135空中加油机，机上6名机组人员已全部罹难。

自冲突爆发以来，美军死亡人数已升至最少13人，其中7人死于战斗；另有约140名士兵受伤。尽管美军损失持续增加，但五角大楼强调行动将继续，直至中和伊朗的军事威胁为止。