纽约空中的士展开3年测试 曼哈顿往返机场仅需15分钟

即时国际
更新时间：19:29 2026-03-13 HKT
发布时间：19:29 2026-03-13 HKT

纽约人的交通塞车噩梦可望成为过去。特朗普政府宣布，纽约大都会区获选为全国「空中的士」测试区，将允许旅客以高级礼车服务的价格，在5至15分钟内从曼哈顿往返各大区域机场。多间公司已规划好相关航网。

曼哈顿往返机场票价公开

《纽约邮报》报道，港务局将与多家航太公司展开为期3年的测试，利用电动垂直起降飞行器（eVTOL）运送乘客。总部位于加州的Archer公司已规划出连接曼哈顿下城、中城至甘迺迪（JFK）、拉瓜迪亚及纽瓦克机场的航网。

根据Archer的计划，乘客未来可购买包含空中接驳航段的机票，单程价格预计落在110至165美元之间（约860至1290港元）。

Archer的午夜空中的士。 美联社
Archer的午夜空中的士。 美联社

相关新闻：低空经济｜深圳抢开「飞的」星岛记者直击15分钟航线单人要价3980元

小型飞机150呎跑道可起降

另一间参与公司Electra则开发出仅需150呎跑道（约46米）即可起降的小型电动飞机，意味着停车场或小型空地未来都可能成为转运站。

特朗普在行政命令中，指示联邦机构必须在法律允许的最大范围内，优先使用美国制造的飞行器。Electra执行长艾伦（Marc Allen）盛赞此举是「美国创新的巅峰」。

此外，白宫将联邦航空总署（FAA）的规则制定流程从原本的36个月缩短至一年多，要求加速推动这类新型航空器的商用化。

嘈音问题待解决

然而，此计划也引发了对噪音与安全的担忧。数据显示，2023年至2024年间，FAA收到的噪音投诉激增了150%。联邦官员表示，这3年的试点将严格测试技术安全性、噪音标准是否合规，以及这类短途飞行是否真能显著改善区域流动性。港务局目前对此计划暂无评论。

