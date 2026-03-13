日本茨城高速列车猛撼私家车 车身变废铁司机当场丧命
日本茨城县发生车祸。一列高速行驶的列车在驶经水户市一个平交道时，猛烈撞向一辆私家车，强大的撞击力导致私家车严重变形，涉事司机当场死亡。
综合日本富士新闻网及多间日媒报道，这宗致命意外发生于当地时间今日（13日）上午。事发地点位于茨城县水户市的一处铁道平交道。当时，一辆正在行驶的高速列车与一辆驶至平交道的私家车发生相撞。
由于列车行驶速度极快，撞击力猛烈。现场曝光的画面显示，遭猛撞的私家车车身已经严重扭曲变形，几乎被撞得「面目全非」，形同废铁。当局正调查意外原因。
