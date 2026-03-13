Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜英男游杜拜拍摄上传导弹影片 被控「扰乱安全」面临2年监禁

即时国际
更新时间：15:30 2026-03-13 HKT
发布时间：15:30 2026-03-13 HKT

英国伦敦一名60岁游客在杜拜旅游时，因用手机拍摄及上传伊朗导弹攻击阿联酋的影片，被控网络犯罪。当局扬言，任何散布「导致民众恐慌」的讯息的人都将被监禁。

该名英国男子周一晚被捕，据悉已当场删除影片，并强调无意犯法，但仍被控「传播、出版、再版或散布可能扰乱公共安全的谣言或煽动性宣传」，面临最高2年监禁、罚款 20万迪拉姆（约42.6万港元）或遣返出境的处分。除了他还有另外20人被控「散播不实消息」。

杜拜拦截伊朗导弹与无人机 总统：阿联酋并非易受攻击目标。路透社
《卫报》报道，这宗案件由专门向阿联酋境内人士提供法律援助的组织「杜拜拘留者」（Detained in Dubai）披露。组织负责人史特灵（Radha Stirling）指出：「这些指控听起来模糊不清，文件上看起来却相当严重，但实际上被指控的行为可能只是转发或评论一则已经在网上流传的影片而已。」

法规极严 转发评论皆犯法

阿联酋网络犯罪法规严格，不仅最初发文者会被追究责任，任何转发、留言评论的人都可能面临刑事指控。史特灵警告，更大的风险在于执法机关可能对同一人提出多重罪名，即使行为完全出于无心，转发多则影片或报道可能累积多项指控与刑罚。

她指出：「网上流传大量冲突相关图片、影片和新闻报道，如果某些内容已被广泛分享或由媒体机构发布，人们自然会认为应该可以留言或转发。但在阿联酋，这种想法可能极度危险。」

伊朗米纳布市大批民众出席遇袭小学罹难者丧礼。
导弹攻击值得关注，但在中东紧张情势升高之际，各国政府对媒体与民众的管制日益严格，对揭露攻击地点或拦截过程的影像内容格外谨慎。

以色列禁止发布被认为直接威胁国安的内容，包括导弹攻击期间显示城市天际线的直播、标示导弹落点的影像，以及军事计划和防空系统资讯。伊朗的限制更为严厉，法新社指出，就连少数在德黑兰设有分社的国际媒体也无法前往南部米纳布市（Minab）遭袭的女子学校现场采访。

