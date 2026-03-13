英国巴士70年前收外国硬币　专家鉴定惊现为2000年迦太基古物

一枚在1950年代被英国民众用作缴付巴士车资的神秘外国硬币，在民间尘封70多年后，近日竟被证实是拥有逾2000年历史的古文明文物。这枚硬币当年被里兹市（Leeds）交通局的收银员意外收获并传给孙儿；直到最近，现年77岁的孙儿决定追溯其历史，才揭开它来自公元前1世纪「迦太基」文明的惊人身世。

硬币是公元前1世纪所铸造的古物。（Facebook@Leeds City Council）

爷爷任巴士收银员私藏辅币赠孙

英国BBC报道，这枚硬币最初是由在里兹市交通局担任出纳员的詹姆斯（James Edwards），在点算巴士车资时挑出，并将其交给孙儿彼得（Peter Edwards）当作小玩具保管。现年77岁的彼得，近日突发奇想追查硬币来源，震惊地发现这竟是公元前1世纪，由起源于腓尼基的古地中海文明「迦太基人」，在西班牙城市卡迪斯（Cádiz）所铸造的古物。

经专家鉴定，这枚古币的一面刻有神祇梅尔卡特（Melqart）的脸孔，其造型酷似戴著标志性狮皮头饰的希腊英雄海格力斯（Hercules）。据悉，当时的腓尼基人为吸引国际商人，刻意在硬币上融入希腊风格的设计；而硬币背面则刻有两条鱼的图案，这正反映卡迪斯作为古地中海重要贸易港口的历史地位。

硬币是公元前1世纪所铸造的古物。（Leeds Museums and Galleries）

疑二战退伍英军当纪念品带回国

至于这枚2000年前的古物，为何会离奇出现在20世纪的英国巴士上？彼得推测，这很可能是二战后退伍士兵从海外驻地带回国的纪念品。他忆述，「二战刚结束不久，士兵们经常带著各国的硬币回来。虽然我和祖父都不是钱币收藏家，但这些独特的图案对当年的我来说，就像是稀世宝藏一样」。

在得知这枚硬币拥有如此重大的历史价值后，彼得主动联系里兹博物馆及美术馆（Leeds Museums and Galleries），并决定将其无偿捐出。

他表示，这枚硬币一直令他著迷，得知其惊人来历后，唯一的念头就是将它交给专业机构让大众研究；他深信若祖父在天之灵得知硬币最终成为博物馆珍藏，必定会感到无比自豪。目前，该硬币已正式纳入里兹探索中心（Leeds Discovery Centre）的古代货币馆藏，供全球研究者和游客参观。