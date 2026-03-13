Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英国巴士70年前收外国硬币　专家鉴定惊现为2000年迦太基古物

即时国际
更新时间：11:45 2026-03-13 HKT
发布时间：11:45 2026-03-13 HKT

一枚在1950年代被英国民众用作缴付巴士车资的神秘外国硬币，在民间尘封70多年后，近日竟被证实是拥有逾2000年历史的古文明文物。这枚硬币当年被里兹市（Leeds）交通局的收银员意外收获并传给孙儿；直到最近，现年77岁的孙儿决定追溯其历史，才揭开它来自公元前1世纪「迦太基」文明的惊人身世。

硬币是公元前1世纪所铸造的古物。（Facebook@Leeds City Council）
硬币是公元前1世纪所铸造的古物。（Facebook@Leeds City Council）

爷爷任巴士收银员私藏辅币赠孙

英国BBC报道，这枚硬币最初是由在里兹市交通局担任出纳员的詹姆斯（James Edwards），在点算巴士车资时挑出，并将其交给孙儿彼得（Peter Edwards）当作小玩具保管。现年77岁的彼得，近日突发奇想追查硬币来源，震惊地发现这竟是公元前1世纪，由起源于腓尼基的古地中海文明「迦太基人」，在西班牙城市卡迪斯（Cádiz）所铸造的古物。

经专家鉴定，这枚古币的一面刻有神祇梅尔卡特（Melqart）的脸孔，其造型酷似戴著标志性狮皮头饰的希腊英雄海格力斯（Hercules）。据悉，当时的腓尼基人为吸引国际商人，刻意在硬币上融入希腊风格的设计；而硬币背面则刻有两条鱼的图案，这正反映卡迪斯作为古地中海重要贸易港口的历史地位。

硬币是公元前1世纪所铸造的古物。（Facebook@Leeds City Council）
硬币是公元前1世纪所铸造的古物。（Facebook@Leeds City Council）
硬币是公元前1世纪所铸造的古物。（Leeds Museums and Galleries）
硬币是公元前1世纪所铸造的古物。（Leeds Museums and Galleries）

疑二战退伍英军当纪念品带回国

至于这枚2000年前的古物，为何会离奇出现在20世纪的英国巴士上？彼得推测，这很可能是二战后退伍士兵从海外驻地带回国的纪念品。他忆述，「二战刚结束不久，士兵们经常带著各国的硬币回来。虽然我和祖父都不是钱币收藏家，但这些独特的图案对当年的我来说，就像是稀世宝藏一样」。

在得知这枚硬币拥有如此重大的历史价值后，彼得主动联系里兹博物馆及美术馆（Leeds Museums and Galleries），并决定将其无偿捐出。

他表示，这枚硬币一直令他著迷，得知其惊人来历后，唯一的念头就是将它交给专业机构让大众研究；他深信若祖父在天之灵得知硬币最终成为博物馆珍藏，必定会感到无比自豪。目前，该硬币已正式纳入里兹探索中心（Leeds Discovery Centre）的古代货币馆藏，供全球研究者和游客参观。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 11:22 HKT
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
生活百科
17小时前
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
19小时前
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
2026-03-12 08:00 HKT
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
21小时前
311十五周年｜专家警告北海道恐爆9级地震 海啸可达20米致10万人死
311十五周年｜专家警告北海道恐爆9级地震 海啸可达20米致10万人死
即时国际
1小时前
伊朗局势｜伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明 区内所有美军基地应关闭否则将受袭击｜持续更新
01:25
伊朗局势｜穆杰塔巴：区内所有美军基地应关闭否则将受袭击 官媒指哈梅内伊妻子仍生还｜持续更新
即时国际
4小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
2026-03-12 08:00 HKT
郑少秋疑因丧女神隐3年 珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人 粉丝心酸：边看边落泪
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
影视圈
3小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT