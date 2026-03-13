日相高市早苗疑染感冒突削行程　国会久坐难起惹健康疑虑

日本首相高市早苗近日传出健康状况欠佳的消息。由于出现类似感冒的症状，她已紧急取消原定与波斯湾合作理事会（GCC）成员国大使会面等多项外交公务，并提早返回首相官邸休息 ，引发外界对这位「工作狂」首相健康状况的关注。

印太战略智库执行长矢板明夫在社交平台上透露当日国会的情况。他指出，高市早苗在出席众议院预算委员会时，被传媒捕捉到长时间坐在座位上未能起身，神情略显疲惫。据悉，散会后她一度难以站立，多名内阁大臣与工作人员见状随即上前关心，现场气氛一度紧张，相关画面亦在日本网络上引发热议。

高市早苗散会后一度难以站立，多人见状随即上前关心。（Facebook@矢板明夫俱乐部）

仅睡2至4个钟

日本政府随后解释，首相可能因感冒等身体不适而提前结束部分公务，目前看来应属暂时性的健康问题。不过，矢板明夫指，高市早苗上任后主打「工作、工作、工作、工作再工作」的口号，更曾透露自己每天仅睡2至4小时。这种高强度的施政节奏虽展现极强的责任感，但也无形中为她带来巨大的身心压力，令支持者相当担忧。

回顾日本政坛历史，已故前首相安倍晋三就曾于2007年及2020年两度因健康因素辞职，每次都引发政坛强烈震荡。外界普遍期盼高市早苗今次只是短暂劳累，能尽快休养康复。