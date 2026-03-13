伊朗局势｜燃油价格翻倍 新西兰航空2个月内削1100航班影响逾4万客
发布时间：08:35 2026-03-13 HKT
新西兰航空公司昨日宣布，由于中东冲突导致航空燃油价格出现前所未见的波动，新西兰航空未来两个月将取消1100个航班。行政总裁执行长拉维尚卡尔说，大约5%航班将取消，影响4.4万旅客；取消的航班大多是国内线，但也包含部分国际线。
拉维尚卡尔还说，由于前往欧洲的替代航线需求增加，新西兰与美国之间的航班不会受到影响。他说，航空燃油通常每桶约85美元，但现在价格翻倍。
