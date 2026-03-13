311十五周年｜专家警告北海岛恐爆9级地震 海啸可达20米致10万人死

东日本大地震于周三（11日）刚满15周年，正当日本全国悼念当年逾1.5万名罹难者之际，学术界却传出令人担忧的警号。一项由北海道大学与东北大学组成的研究团队发表的最新研究显示，日本北海道外海的千岛海沟一带，地壳应力已累积至足以引发「311等级」强震的程度，未来恐爆发规模9.0级巨大地震，引发的海啸最高可达20米。

能量累积达100% 北海道东部风险最高

根据富士新闻网报导，研究团队于2019年至2024年间，在千岛海沟沿线海底设置了3处精密观测仪。数据显示，其中两处观测点每年向陆地方向位移约8公分。北海道大学教授高桥浩晃指出，海洋板块隐没带的能量几乎「100%被储存」，并未透过小规模地震释放，这意味著该区域正为下一次大爆发积聚恐怖能量。

高桥教授进一步解释，从十胜冲到根室冲一带长期处于「地震空白区」，即平时地震活动异常稀少。然而，历史纪录显示该区域大约每400年会发生一次巨大地震。上一次大地震发生于17世纪，距今已约400年，目前累积的应力位移量估计已达30公尺，极可能引发规模9.0级的超强地震。

低温大雪恐阻避难 最坏情况10万人罹难

研究团队模拟显示，若强震爆发，北海道太平洋沿岸将遭受超过20公尺的大海啸袭击。专家特别提出警告，由于北海道冬季气候恶劣，若地震发生在寒冬季节，大雪与低温将严重阻碍民众避难速度，在最恶劣的情况下，罹难人数恐怕会高达10万人。

研究小组呼吁，北海道东部沿岸居民应提前检视避难路线及防寒装备。高桥教授强调，虽然无法精准预测强震发生的确切日期，但数据显示能量已达临点，当局及民众必须提高警觉，做好「随时遇袭」的心理准备。