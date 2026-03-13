伊朗局势｜杜拜豪宅遭无人机砸出巨洞  住客深夜紧急疏散逃命

中东战火持续蔓延至波斯湾多国。杜拜著名地标克里克港（Creek Harbour）一栋高层住宅大楼，于周四（12日）凌晨遭一架无人机撞击并引发火灾，建筑物墙身被撞出巨大洞口。杜拜媒体办公室表示，涉事无人机据信源自伊朗；阿联酋官员批评，伊方宣称「仅攻击美军设施」的说法与事实不符，批评其针对民用基础设施的袭击。

杜拜两日两宗袭击 伊朗被指刻意针对

事发于3月12日凌晨约2时45分，位于克里克港的地址酒店（Address Hotel）2号塔楼突遭无人机撞击。有目击居民描述，撞击后现场迅速起火，墙身受损严重。当地民防部门随即动员约40辆消防车及警车赶赴现场，警方船只亦在附近水域戒备。

杜拜著名地标克里克港（Creek Harbour）一栋高层住宅大楼，于周四（12日）凌晨遭一架无人机撞击并引发火灾，建筑物墙身被撞出巨大洞口。路透社

杜拜豪宅遭无人机砸出巨洞，住客深夜紧急疏散逃命。路透社

从网上流传及经外媒核实的片段可见，大楼高层位置出现一个明显大洞，内部冒出熊熊火光。 Youtube@AlJazeera

火势很快被扑灭，住户被紧急疏散，事件中幸无人受伤。从网上流传及经外媒核实的片段可见，大楼高层位置出现一个明显大洞，内部冒出熊熊火光。虽然事件令不少外籍住客感到震惊，但有居民赞扬当局处理效率极高，目前无意离开杜拜。

这是杜拜连续第二日发生无人机坠落事件。周三（11日）晚间，杜拜国际机场（DXB）附近亦曾发生同类事件，导致4人受伤，幸机场运作未受影响。杜拜政府强调，正针对连串袭击采取应对措施。

事实上，近期阿联酋多个民用设施相继遇袭。2月28日，棕榈岛费尔蒙酒店遭坠落残骸击中致4伤；阿布扎比旧机场亦曾因拦截无人机引发火警。阿联酋官员指出，伊朗近期加大对波湾石油设施及油轮的攻击力度，多国已加强拦截导弹及无人机。

分析指，随着美伊战事升级，伊朗正试图透过骚扰波斯湾国家的民用及金融目标，向支持美国的盟友施压。由于杜拜是全球重要的航空及金融枢纽，连串针对性袭击已令区域安全形势陷入极度紧张。

阿联酋军方已提升防空戒备级别，并与美军加强情报共享，严防重要设施再受跨境打击。