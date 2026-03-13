美底特律犹太教堂遇袭 货车冲撞后爆枪战 枪手据报身亡

美国联合以色列与伊朗交战之际，美国密歇根州底特律市郊一座犹太教堂发生严重暴力袭击事件。周四（12日），一辆货车冲撞位于西布隆菲尔德镇（West Bloomfield Township）的以色列神庙（Temple Israel）犹太教堂，随后现场爆发枪战。美联社引述消息报道，疑犯已证实死亡。目前未知事件是否与近日美以与伊的冲突有关。

货车冲撞神庙屋顶冒烟 警卫现场交火

根据密歇根州当地电视台WDIV-TV报道，案发时一辆货车猛烈撞向以色列神庙建筑。奥克兰县警长米高．布查德（Mike Bouchard）证实，教堂的驻场警卫曾与至少一名武装分子发生交火。

现场拍摄到的画面显示，教堂屋顶有浓烟冒出，数十辆警车已将建筑物重重包围。FBI及当地警方已介入调查，正全力搜捕涉案人士。

惊魂一刻：家长冲入幼儿中心接走子女

案发地点是以色列神庙，该处设有早期教育中心。枪声响起后，约12名家长在获得警方批准后，心急如焚地冲入大楼接走子女。西布隆菲尔德学区已立即实施封锁。

底特律犹太联合会（Jewish Federation of Detroit）随即向该地区所有犹太组织发出紧急指示，要求立即启动「封锁协定」（Lockout Protocol），禁止任何人进出建筑物，以防进一步袭击。

州长谴责暴力 涉事神庙规模冠全美

密歇根州州长惠特默（Gretchen Whitmer）发表声明，形容事件令人心碎。她强调：「密歇根州的犹太社区应该能够在和平中生活及实践他们的信仰。」

以色列神庙是全美规模最大的犹太教改革派神庙，拥有约1.2万名成员。该机构除了提供宗教服务外，亦是当地重要的家庭及成年人教育中心，在国际犹太社区中具有高度影响力。