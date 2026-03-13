Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美底特律犹太教堂遇袭 货车冲撞后爆枪战 枪手据报身亡

即时国际
更新时间：02:10 2026-03-13 HKT
发布时间：02:10 2026-03-13 HKT

美国联合以色列与伊朗交战之际，美国密歇根州底特律市郊一座犹太教堂发生严重暴力袭击事件。周四（12日），一辆货车冲撞位于西布隆菲尔德镇（West Bloomfield Township）的以色列神庙（Temple Israel）犹太教堂，随后现场爆发枪战。美联社引述消息报道，疑犯已证实死亡。目前未知事件是否与近日美以与伊的冲突有关。

货车冲撞神庙屋顶冒烟 警卫现场交火

根据密歇根州当地电视台WDIV-TV报道，案发时一辆货车猛烈撞向以色列神庙建筑。奥克兰县警长米高．布查德（Mike Bouchard）证实，教堂的驻场警卫曾与至少一名武装分子发生交火。

现场拍摄到的画面显示，教堂屋顶有浓烟冒出，数十辆警车已将建筑物重重包围。FBI及当地警方已介入调查，正全力搜捕涉案人士。

惊魂一刻：家长冲入幼儿中心接走子女

案发地点是以色列神庙，该处设有早期教育中心。枪声响起后，约12名家长在获得警方批准后，心急如焚地冲入大楼接走子女。西布隆菲尔德学区已立即实施封锁。

底特律犹太联合会（Jewish Federation of Detroit）随即向该地区所有犹太组织发出紧急指示，要求立即启动「封锁协定」（Lockout Protocol），禁止任何人进出建筑物，以防进一步袭击。

州长谴责暴力 涉事神庙规模冠全美

密歇根州州长惠特默（Gretchen Whitmer）发表声明，形容事件令人心碎。她强调：「密歇根州的犹太社区应该能够在和平中生活及实践他们的信仰。」

以色列神庙是全美规模最大的犹太教改革派神庙，拥有约1.2万名成员。该机构除了提供宗教服务外，亦是当地重要的家庭及成年人教育中心，在国际犹太社区中具有高度影响力。

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
16小时前
伊朗局势｜伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明 区内所有美军基地应关闭否则将受袭击｜持续更新
01:25
伊朗局势｜穆杰塔巴：区内所有美军基地应关闭否则将受袭击 官媒指哈梅内伊妻子仍生还｜持续更新
即时国际
2小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
19小时前
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
10小时前
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
生活百科
8小时前
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
海外置业
12小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
19小时前
蔡思贝宣布离巢TVB完结13年旅程  「告别温室」点名多谢3恩师  感激公司指「随时候命」
蔡思贝宣布离巢TVB完结13年旅程  「告别温室」点名多谢3恩师  感激公司指「随时候命」
影视圈
6小时前
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
00:46
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
社会
18小时前