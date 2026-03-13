伊朗局势｜美底特律犹太教堂遇袭 货车冲撞后爆枪战 枪手身亡

美国联合以色列与伊朗交战之际，美国密歇根州底特律市郊一座犹太教堂发生严重暴力袭击事件。周四（12日），一辆货车冲撞位于西布隆菲尔德镇（West Bloomfield Township）的以色列神庙（Temple Israel）犹太教堂，随后现场爆发枪战。美联社引述消息报道，疑犯已证实死亡。

货车冲撞神庙屋顶冒烟 警卫现场交火

根据密歇根州当地电视台WDIV-TV报道，案发时一辆货车猛烈撞向以色列神庙建筑。奥克兰县警长布查德（Mike Bouchard）证实，教堂的驻场警卫曾与至少一名武装分子发生交火，「目前我们还无法确定疑犯的死因，但安保人员确实向嫌疑人开了枪」。

美国联合以色列与伊朗交战之际，美国密歇根州底特律市郊一座犹太教堂发生枪击事件。路透社

现场拍摄到的画面显示，教堂屋顶有浓烟冒出，数十辆警车已将建筑物重重包围。路透社

FBI已介入调查，以了解犯案动机，以及是否还有其他涉案人士。路透社

布查德表示，这名身份尚未确定的嫌疑人驾驶卡车撞破了犹太教堂的大门，并沿著走廊行驶，随后一名保全人员向他开枪。另一名安保人员被车辆撞倒，短暂失去意识，其后证实伤势无大碍。

CNN引述多位执法部门消息人士的话称，在嫌疑人的车后座发现了大量爆炸物。

惊魂一刻：家长冲入幼儿中心接走子女

案发地点是以色列神庙，该处设有早期教育中心。枪声响起后，约12名家长在获得警方批准后，心急如焚地冲入大楼接走子女。西布隆菲尔德学区已立即实施封锁。

底特律犹太联合会（Jewish Federation of Detroit）随即向该地区所有犹太组织发出紧急指示，要求立即启动「封锁协定」（Lockout Protocol），禁止任何人进出建筑物，以防进一步袭击。

FBI介入调查 涉事神庙规模冠全美

密歇根州州长惠特默（Gretchen Whitmer）发表声明，形容事件令人心碎。她强调，密歇根州的犹太社区应该能够在和平中生活及实践他们的信仰，「反犹太主义在密西根州没有立足之地，也绝不能容忍」。

路透社报道，自中东地区最近爆发战争以来，美国各地的犹太教和伊斯兰教组织都加强了安全措施。近日，堪萨斯市和华盛顿郊区的机场都发生了安全警报，两名男子因涉嫌在纽约市格雷西官邸外一场混乱的反伊斯兰抗议活动中引爆自制炸弹而被捕。

特朗普：事件令人震惊

美国总统特朗普表示，他已听取了有关此次袭击的简报，并称其「令人震惊」。他说：「在今天早些时候底特律犹太教堂遭到袭击后，我想向密西根州的犹太社区和底特律地区的所有民众表达我们的慰问。」

以色列神庙是全美规模最大的犹太教改革派神庙，拥有约1.2万名成员。该机构除了提供宗教服务外，亦是当地重要的家庭及成年人教育中心，在国际犹太社区中具有高度影响力。