美维珍尼亚州一大学惊传枪声 枪手毙命两伤者垂危

美国校园安全再敲警钟。位于维珍尼亚州诺福克（Norfolk）的奥尔多米尼恩大学（Old Dominion University, ODU）周四（12日）上午发生枪击案。一名枪手在商学院大楼内开火，造成两人重伤送院，枪手随后证实死亡。校方已紧急取消全日课堂并封锁校园。

学校邻近诺福克海军基地 近三成学生具备军事背景

事发于周四上午，校方证实枪击案发生在校内的Constant Hall（商学院大楼）。枪手进入建筑物后开枪，导致两名人员受伤。负责收治伤者的Sentara医疗系统发言人表示，两名伤者目前伤势严重，正处于危殆状态。

美国校园安全再敲警钟。位于维珍尼亚州诺福克的奥尔多米尼恩大学周四（12日）上午发生枪击案。美联社

据报一名枪手在商学院大楼内开火，造成两人重伤送院，枪手随后证实死亡。美联社

警方及联邦烟酒枪械管局（ATF）随即派员赶赴现场支援。校方在案发后约一小时发出通报，宣布校园威胁已解除，但并未透露枪手的具体死因，暂不清楚是自戕还是被警方击毙。

受事件影响，ODU校长亨普希尔（Brian Hemphill）宣布取消主校区所有课堂及运作，并呼吁师生远离案发区域，以便执法人员调查。他发表声明称，校园面临了一场悲剧，强调确保师生安全是首要任务，并对紧急救援人员的迅速反应表示感谢。

维珍尼亚州州长斯潘伯格（Abigail Spanberger）亦在社交媒体发文，表示正密切监测局势，并已动员州级资源全力支援校方。

奥尔多米尼恩大学拥有约2.4万名学生，以研究及博士课程著称。由于邻近全球最大的诺福克海军基地，该校有近三成学生具备军事背景。是次在商学院核心地带发生的枪击案，令平静的校园笼罩在恐惧之中。