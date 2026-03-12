Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿曼港口储油设施遭无人机攻击　炸出巨大火球

即时国际
更新时间：22:45 2026-03-12 HKT
发布时间：22:45 2026-03-12 HKT

中东国家阿曼最大港口萨拉拉（Salalah）石油储存设施11日遭无人机轰炸起火，根据附近船只上的船员所拍摄到的画面，可见无人机在空中飞过后，储油罐瞬间爆出巨大火球，冒出大量浓烟。这是美伊开战以来，该港口第二次遭到无人机攻击。

路透社及半岛电视台等报道，事发当日有多架无人机袭击，阿曼未能全数挡下。数架无人机闯入并撞上港口的白色石油储油罐。经外媒核实的影片显示，储油罐发生爆炸后升起巨大火球。

相关新闻：伊朗局势｜伊朗霸道控霍峡发战争财　日出口210万桶

尽管相关部门紧急出动灭火，但民防部门称需要一段时间才能把火势控制住。整起事件并未造成人员伤亡。

根据海上服务供应商Inchcape Shipping Services报告，港口已暂停货柜及一般货物转运站作业。英国海事安全公司安布雷（Ambrey）表示，没有收到商船受损的通报。

相关新闻：伊朗局势｜悬挂泰国国旗货船途经霍尔木兹海峡 受炮火袭击传3人失踪

波斯湾合作理事会（Gulf Cooperation Council）秘书长谴责伊朗发动无人机攻击。伊朗总统佩泽希齐扬（Masoud Pezeshkian）则是在与阿曼苏丹通话期间提到，将对萨拉拉港事件展开调查。

