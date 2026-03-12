柬埔寨反电诈委员会秘书长：誓言彻底铲除电诈

柬埔寨政府正以雷霆手段，誓言要彻底「铲除」长期盘踞国内的电信网络诈骗毒瘤。该国国务部长兼国家打击网络诈骗委员会秘书长蔡西纳烈日前接受《柬中时报》专访时表示，政府已作出系统部署，正透过加强执法与推动立法双管齐下，决心全面清除电骗犯罪网络，并强调此举并非受任何国家施压，而是为「恢复国家形象」。

感谢中国公安提供技术和设备

蔡西纳烈透露，自去年6月以来，柬埔寨已捣毁250处电骗窝点，包括91家赌场，并将近6000名中国籍涉案人士遣返中国。他特别感谢中国公安部提供的技术与设备支持。

警方查获手机及电脑设备，为电诈集团犯案工具。 （柬中时报）

警方在行动中查获大量SIM卡及通讯设备。 （柬中时报）

3月10日，金边警方捣毁位于「Golden One」公寓大楼内的电诈窝点，逮捕65名嫌疑人，其中57人为柬埔寨人，8人为中国人。 （柬中时报）

1月31日，警方捣毁柴桢省巴域市一处电诈园区，抓获涉案外国人2044人。（柬中时报）

为根除电骗，蔡西纳烈指出，柬埔寨政府正推动出台史无前例的《反电信网络诈骗法》，草案将于本周五（13日）提交内阁审议。他形容，这将是「最严厉的法律之一」，根据草案，涉电骗犯罪最高可判处30年有期徒刑，罚款更高达50万美元。

6000名涉案中国人被遣返

新法更剑指电骗集团的「保护伞」。草案明确规定，将物业出租予电骗集团的业主，将不能再以「不知情」为由卸责；而为电骗集团提供庇护的公职人员，更将被追究刑事责任。蔡西纳烈坦言，在立法研究过程中，确实发现有「靠山」存在，因此必须「动手术」进行问责。

对于外界质疑政府提出今年4月底前实现电骗「清零」的目标，蔡西纳烈解释，设定期限是为推动地方政府加大行动力度，期限过后将对失职官员追究责任。他形容，当前的电骗分子「像老鼠一样躲藏」，但当局决心「从所有老鼠洞里把所有老鼠抓出来」。

当前电骗分子像老鼠躲藏

他强调，政府从不将电骗视为经济活动，反而认为这种「黑色经济」正侵蚀柬埔寨的合法经济基础。他重申，铲除电骗的决心坚定不移，旨在恢复国家形象，让国际社会看清，柬埔寨绝非犯罪集团的基地。